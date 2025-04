Valeria Marini e la madre Gianna Orrù: il litigio, la distanza per anni e perché non si parlano più

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Valeria Marini e Gianna Orrù, mamma e figlia, oggi non si parlano da sette mesi. "Le cose private devono rimanere tali, invece lei le ha dette dappertutto", ha spiegato l'87enne ospite di Domenica In, senza però voler entrare nei dettagli. A sorpresa (non gradita) in studio è arrivata la nota showgirl nel tentativo di far pace, ma l'incontro è stato tutt'altro che pacificatore. Ma cosa è successo nel loro rapporto? Cosa ha causato la rottura? Una prima frattura c'era già stata nel 2020 e, qualche anno prima, la donna era stata vittima di una truffa per quasi 400mila euro che l'aveva portata ad allontanarsi da tutti i familiari, compresa la figlia.

Valeria Marini e la madre a Domenica In: il tentativo di pace in diretta

Ospite di Domenica In, nella puntata del 13 aprile, Gianna Orrù ha parlato anche di Valeria Marini. La conduttrice Mara Venier ha spiegato che mamma e figlia non si parlano da sette mesi, cioè dallo scorso settembre. Orrù non è entrata nel dettaglio dei motivi del loro allontanamento, limitandosi solamente a dire: "Le cose private devono rimanere private, invece lei le ha dette dappertutto. Un'altra domanda? Non abbiamo litigato". Parlando della sua vita, l'87enne ha anche confessato di essersi pentita di aver lasciato il lavoro per seguire la figlia: "Ho sbagliato, ho cambiato la mia vita per lei e me ne dolgo".

Valeria Marini e sua madre ospiti a Domenica In

Poco dopo in studio è entrata Valeria Marini, ma la madre non ha gradito la sorpresa tanto che ha minacciato di andarsene: "Non si fa, non è corretto". Mara Venier ha provato a farle riappacificare, ma non c'è stato verso. E se la showgirl ha chiesto scusa, ribadendo che la madre "si è arrabbiata senza motivo", la donna è rimasta ferma nelle sue posizioni: "Mai rendere pubbliche le cose private, non avresti dovuto. Non ho niente da rimproverarmi. Sono una persona profondamente onesta e seria, ho quasi 90 anni, non sono cose inventate".

"La truffa che ha subito l'ha distrutta e isolata", le parole di Valeria Marini

Solo qualche settimana prima di Domenica In, lo scorso 26 marzo, Valeria Marini aveva parlato in un'intervista a Vanity Fair della madre, spiegando: "Non parlo con lei da settembre: non l'ho neanche vista a Natale". La showgirl ha lasciato intendere che il motivo della loro rottura sia stata la truffa di cui Gianna Orrù è stata vittima nel 2018 e che ha avuto diverse conseguenze per la donna non solo sul piano economico (dove ha perso circa 400mila euro) ma anche personale e familiare. "La truffa che ha subìto l'ha distrutta e isolata", ha spiegato. E anche lei, a sua volta, ha risentito della lontananza della madre: "A un certo punto non riuscivo ad alzarmi più dal letto. Mia madre è la mia vita, e ora non parla più con nessuno. Non si è neanche fatta viva dopo che, lo scorso dicembre, ho subìto un'aggressione sulle scale di casa mia: non mi ha chiamata, e questo mi ha distrutto".

Cosa è successo a Gianna Orrù, vittima di truffa per circa 400mila euro

Nel 2018 Gianna Orrù fu vittima di truffa. La donna incontrò un produttore cinematografico che lavorava con la figlia Valeria Marini, esperto in bitcoin, come raccontò all'epoca: "Venne in ufficio per parlare del filmato, poi iniziò a parlare di bitcoin, che investiva per guadagnare grosse somme. Pian piano ha conquistato la mia fiducia, si è creata un’amicizia e in fasi successive ho deciso di affidargli somme crescenti da far fruttare", In pochi mesi, da febbraio a settembre di quell'anno, arrivò a investire quasi 400mila euro. Si accorse che qualcosa non andava perché questa persona si era inventata una falsa identità, un uomo di nome Andrea Valerio Inturri. La donna lo ha denunciato ed è ancora in corso un processo.

La prima frattura nel rapporto madre e figlia nel 2020

Non è la prima volta che Valeria Marini e Gianna Orrù vivono un momento di difficoltà nel loro rapporto madre-figlia. Era già successo nel 2020, quando la soubrette aveva raccontato di star attraversando un periodo difficile e di profonda depressione per motivi familiare. "Mia madre, che è la persona a cui sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata. Non sono più riuscita a vederla. Non riesco a parlarci da diversi mesi", erano state le sue parole a Verissimo nel febbraio di quell'anno. All'epoca la showgirl aveva preferito non sbilanciarsi sulla vicenda: "Per una situazione di cui non posso parlare, lei ha chiuso tutti i ponti. Io ho cercato di aiutarla. Lei è il mio punto di riferimento e questo allontanamento mi ha buttato sotto un treno Ho bussato alla porta ma non mi ha mai aperto". Poi l'appello: "Io ci sono e vorrei che tornassi a essere felice. Mi manchi".

Le interviste in tv negli anni successivi

Negli anni successivi, Valeria Marini e la madre sembravano aver trovato un punto di incontro, tornando a parlarsi e mostrandosi insieme in tv. Nel 2021, ad esempio, erano state ospiti di Porta a Porta e a Bruno Vespa avevano raccontato della truffa. "Sono intervenuta perché la vedevo sempre peggio, stava male e non mi parlava più. Adesso si è ripresa", aveva spiegato la showgirl. Con il passare del tempo si erano raccontate anche in altri salotti televisivi, dando l'idea di aver ritrovato la complicità di un tempo. Proprio a Domenica In, nel 2023, Marini aveva definito sua madre la ‘wonder', spiegando come fosse una donna forte in tutte le occasioni della vita, sempre presente al suo fianco. "Io non dimentico nulla, soprattutto i torti", aveva detto Orrù.