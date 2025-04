video suggerito

Gianna Orrù in lacrime per la figlia Valeria Marini: "Per lei ho lasciato il mio lavoro, non è stata riconoscente" A Le Iene, Filippo Roma ha intervistato Gianna Orrù per tentare di farla riappacificare con sua figlia Valeria Marini. La donna, tra le lacrime, ha dichiarato che non intende perdonarla: "Il rispetto è la cosa più importante". E sulla presunta truffa subita da Giuseppe Milazzo: "Mi ha distrutto la vita, sono molto provata".

A cura di Sara Leombruno

A Le Iene, l'inviato Filippo Roma ha tentato di far riappacificare Valeria Marini e la madre Gianna Orrù dopo il litigio a Domenica In. In realtà, i dissapori tra le due vanno avanti da mesi, dopo una truffa subita dall'anziana che le ha "distrutto la vita". La donna, tra le lacrime, ha dichiarato che non intende perdonare sua figlia: "Il rispetto è la cosa più importante, ho dedicato la mia vita a lei. Tornassi indietro, non lo rifarei".

La presunta truffa subita da Gianna Orrù

Quello che Gianna Orrù contesta alla figlia è di aver parlato in un'intervista della presunta truffa da 335mila euro subita da lei. Informazione che, secondo lei, avrebbe dovuto restare privata. Il presunto responsabile è Giuseppe Milazzo, produttore cinematografico rinviato a giudizio, che ai microfoni dell'inviato de Le Iene ha dichiarato: "È tutta una montatura della signora, lei aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me, siccome non era ricambiata ha inventato tutto". Il giudice deciderà il prossimo novembre dopo anni di processo.

Le parole sulla figlia Valeria Marini

Gianna e sua figlia Valerina Marini non si parlano da sei mesi. La showgirl ha dichiarato che il motivo sarebbe proprio la truffa, che avrebbe "creato una frattura tra me e mia madre". Gianna Orrù, dal canto suo, ha detto: "Bisogna sempre trovare scuse, Valeria avrebbe dovuto essere più riconoscente, viste le cose che io ho fatto per lei. Se continua a parlare di me, evidentemente ha bisogno di visibilità". La donna non vuole riconciliarsi con sua figlia: "La riconoscenza non è di questo mondo, tutti quelli che entrano nel mondo dello spettacolo perdono il senso della realtà".

Per supportare Valeria, lasciò il suo lavoro: "L'ho fatto per risolvere i problemi di Valeria, mi piaceva tanto, avevo studiato, mi ero creata la mia palestra. Lei si è affacciata al mondo dello spettacolo e io ho abbandonato tutto". A un certo punto, Orrù si è commossa: "Il rispetto è la cosa più importante, sono molto provata, questa truffa mi ha distrutto la vita. Non solo ho subito la truffa, mi hanno anche mancato di rispetto. Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornassi indietro non lo rifarei". Intercettata dall'inviato, Valeria Marini ha infine commentato: "Le ho dato il soprannome ‘wonder', mia madre è una donna speciale e merita giustizia".