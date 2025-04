Gianna Orrù a Domenica In, la figlia Valeria Marini la sorprende in studio ma lei si arrabbia: “Me ne vado”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Gianna Orrù è stata ospite di Domenica In nella puntata del 13 aprile. La donna, 87 anni, è la mamma di Valeria Marini. Mara Venier ha raccontato che le due non si parlano da settembre e ha invitato in studio anche la showgirl così da farle riappacificare. Ma l'incontro è stato tutt'altro che pacificatore. "Mi sblocchi sul telefono? Posso darti un abbraccio?", ha chiesto Marini alla mamma. Ma la donna ha risposta: "Smettila, stai zitta un attimo".

Il rapporto tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù

Mara Venier ha spiegato a Domenica In che Valeria Marini e sua madre non si parlano da settembre: "Mi spiace che ci sia un momento di freddo tra voi". La donna ha precisato: "Le cose private devono rimanere private, invece lei le ha dette dappertutto. Un'altra domanda?". "Non vuoi parlare di Valeria?", ha incalzato la conduttrice. E ha poi aggiunto: "Si può litigare tra mamma e figlia, però bisogna sempre fare pace". "Non abbiamo litigato", ha concluso Orrù.

La donna ha spiegato di aver lasciato il suo lavoro e sacrificato la sua vita per seguire la figlia. Una scelta di cui oggi si pente: "Ho cambiato la mia vita per lei, di questo me ne dolgo. Ho sbagliato, ho lasciato il mio lavoro. E chissenefrega che sono stata vicina a Valeria, correvo dietro a lei".

Valeria Marini arriva in studio, la lite con la mamma in diretta

Mara Venier ha annunciato a Gianna Orrù che la figlia era dietro le quinte ed è andata a prenderla per farla entrare in studio. La donna però non è felice della sorpresa e, alla conduttrice, ha detto: "Me ne vado, questo non si fa, non è corretto. Mara, lo faccio per rispetto a te e alla tua persona, ma non l'avrei fatto". La showgirl ha provato a spiegare cosa è successo tra loro, pur senza entrare nei dettagli: "Penso che sia una grande mamma, si è arrabbiata senza motivo. Se ho sbagliato ti chiedo scusa, per te ci sono e ci sarò sempre". "Se parlo, scende il soffitto. Non ho niente da rimproverarmi. Sono una persona profondamente onesta e seria, ho quasi 90 anni, non sono cose inventate", ha spiegato Gianna Orrù riguardo il rapporto con la figlia. Marini le ha portato un ramoscello di ulivo in segno di pace, visto che oggi (12 aprile) si celebra la Domenica delle Palme. Ma la donna non ha gradito il gesto, ribadendo: "Non sono credente, non mi interessa".

Marini ha aggiunto: "Ho la coscienza pulita, mi sono fatta in 14". Poi la richiesta alla madre: "Mi sblocchi sul telefono? Vorrei stare vicina a te come figlia". La donna però non ne vuole sapere, anzi, zittisce la showgirl rimproverandola di aver parlato sui giornali e in tv di argomenti che sarebbero dovuto rimanere privati: "Stai zitta un attimo. Mai rendere pubbliche le cose private, non avresti dovuto". Valeria Marini ha provato ad abbracciarla: "Posso darti un abbraccio?"."No smettila", ha risposto lei. Mamma e figlia hanno lasciato lo studio senza aver risolto niente del loro rapporto.