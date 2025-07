video suggerito

Il look di Ilary Blasi per la prima puntata di Battiti Live: segue il trend del mocha mousse È ripartita una nuova edizione di Battiti Live e la sua grande protagonista è la padrona di casa Ilary Blasi. Cosa ha indossato la conduttrice per la prima puntata?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv dopo qualche mese di pausa e a quanto pare è destinata a diventare una delle regine di stile dell'estate. Riconfermata al timone di Battiti Live, il festival musicale targato Radio Norba che ogni anno elegge il tormentone di stagione, a partire da lunedì 7 luglio ogni settimana intrattiene il pubblico della prima serata di Canale 5 in compagnia di Alvin e di Nicolò De Devitiis. Certo, le puntate sono state pre-registrate a Molfetta, in Puglia, a metà giugno, ma è chiaro che per i fan che non erano presenti all'evento si tratta di un programma inedito. Cosa ha indossato per il primo appuntamento con la trasmissione?

Ilary Blasi a Battiti Live segue il trend del mocha mousse

Oggi, lunedì 7 luglio, comincia una nuova edizione di Battiti Live. Quest'anno il palco è stato allestito sul mare della piazza di Molfetta, in Puglia, e vede tra i suoi protagonisti alcuni dei nomi più noti della scena musicale contemporanea, da Annalisa a Fedez, fino ad arrivare a Elodie e Alessandra Amoroso.

Ilary Blasi e Alvin

Al di là dei cantanti che settimana dopo settimana si avvicendano sul palco con le loro hit, la grande protagonista dell'evento è la "padrona di casa" Ilary Blasi. Seguita ancora una volta dalla fidata stylist Silvia Giacò, la conduttrice ha puntato sul mocha mousse, il colore Pantone del 2025, per la precisione su un'adorabile tinta marrone cioccolato che ha messo in risalto l'incarnato abbronzato e i "nuovi" capelli con delle ciocche dorate.

Il look per la prima puntata

I bracciali rigidi di Ilary Blasi a Battiti Live

Per la puntata di debutto di Battiti Live 2025 Ilary Blasi ha indossato un lungo abito fasciante, un modello col bustier aderente con maniche lunghe e collo alto e gonna dal taglio irregolare con ruches che si aprono in uno spacco frontale.

Ilary Blasi in mocha mousse

Per completare il tutto ha scelto degli appariscenti accessori gold, dai sandali intrecciati col tacco a spillo ai gioielli. Questa volta, però, niente cristalli ed elementi sparkling, ha preferito due bracciali "alla schiava", ovvero rigidi e oversize firmati GSY_creative studio. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei colori naturali.

Ilary Blasi con bracciali GSY_creative studio