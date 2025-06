video suggerito

Ilary Blasi cambia look: per l’estate 2025 sceglie un “tocco di biondo” L’estate 2025 si avvicina e Ilary Blasi ha pensato bene di rinnovare il suo look. Ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani e ha puntato tutto su un “tocco di biondo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochi giorni all'inizio dell'estate 2025 ma, complici le temperature sempre più calde, a tutti sta venendo voglia di vacanze. Per Ilary Blasi, però, la pausa lavorativa sembra essere ancora lontana: nelle prossime settimane sarà di nuovo al timone di Battiti Live, uno dei festival musicali che da anni vanno in onda in tv, e si ritroverà a girare la Puglia tra tormentoni e bagni di folla. Come si sta preparando al grande evento che la vedrà protagonista? Ieri pomeriggio ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia e ha cambiato drasticamente look: ecco il risultato finale.

Il "touch of blonde" di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via ai preparativi per Battiti Live e sui social non ha potuto fare a meno di documentarli con delle Stories ad hoc. Ha fatto visita ad Alessia Solidani, la parrucchiera e amica che ha anni si prende cura delle sue acconciature, e ha pensato bene di affidarsi a lei per rinnovare la sua immagine con qualche dettaglio inedito. Negli ultimi tempi era tornata al castano chiaro, il suo colore naturale, ma qualche settimana fa ha cambiato le "carte in tavola" aggiungendo qualche sfumatura bionda alla chioma. Ora pare proprio che stia ricominciando la "blonde era", visto che, al motto di "Summer vibes", ha aggiunto degli ulteriori tocchi di biondo sulle lunghezze.

Il nuovo colore di Ilary Blasi

Ilary Blasi dalla parrucchiera in versione casual

Come sono oggi i capelli di Ilary Blasi? Nonostante sia andata dal parrucchiere, ha lasciato invariate le lunghezze extra, le ha esaltata con delle beach waves dall'effetto bagnato e naturale. Ha poi portato la fila centrale e ha sfoggiato delle adorabili ciocche bionde sui ciuffi frontali. Per lei niente trucco, abiti appariscenti o tubini fascianti, per la giornata trascorsa con la migliore amica ha puntato sulla semplicità con un make-up acqua e sapone e un look casual fatto di jeans grigi oversize e t-shirt in tinta portata annodata in vita. A questo punto, dunque, Ilary è prontissima per infiammare l'estate con la sua bellezza e con la sua grinta.

Leggi anche Ilary Blasi col pigiama di paillettes presenta il suo nuovo programma The Couple

Ilary Blasi con Alessia Solidani