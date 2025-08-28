Ilary Blasi dal parrucchiere dopo le vacanze: anticipa l’autunno con le ciocche bionde

Per Ilary Blasi l'estate 2025 è stata ricca di divertimento, relax e nuove esperienze e lo dimostrato sui social, dove ha documentato tutti i dettagli delle vacanze in giro per l'Italia e l'Europa. È stata in Puglia con Battiti Live, ha fatto un tour in barca del litorale laziale, è volata a Francoforte dal compagno Bastian Muller, ha fatto una tappa in montagna e infine ha trascorso oltre una settimana a Ibiza con i figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. Ora è rientrata a Roma ma, nonostante ciò, per lei le ferie non sono finite, anzi, ha approfittato del giorno libero per fare visita alla parrucchiera di fiducia: ecco il suo nuovo hair look che anticipa l'autunno.

Ilary Blasi in uno dei saloni di Alessia Solidani

La prima cosa fatta da Ilary Blasi non appena rientrata a Roma dalle vacanze? Come da tradizione, ha fatto visita ad Alessia Solidani, la parrucchiera di fiducia (e amica) che cura il suo hairstyle da anni. Complice il fatto che voleva ravvivare la chioma dopo averla stressata tra sole, salsedine e sudore, è stata in uno dei suoi saloni di bellezza nel centro della Capitale e sui social ha documentato tutto con una Stories ironica in cui, sullo sfondo delle poltrone e delle luci del locale, ha inserito la didascalia "Pov: dimmi che sei a Roma senza dirmi che sei a Roma". Insomma, per Ilary la tappa dalla parrucchiera a fine estate è un appuntamento fisso e, come successo già in passato, con l'inedito cambio look ha anticipato le tendenze autunnali del settore hair.

Ilary Blasi nel salone di Alessia Solidani

L'hair look autunnale di Ilary Blasi

Cosa ha fatto Ilary Blasi ai capelli? Da mesi è ufficialmente tornata alle "origini", ovvero al biondo, anche se non ha optato per il platino a cui aveva abituati i fan negli anni scorsi. Questa volta si è limitata ad aggiungere degli adorabili colpi di luce dall'effetto naturale. Ora che è tornata dalle vacanze e che si prepara all'inizio dell'autunno ha voluto cambiare ancora: ha aggiunto delle ciocche più chiare sul davanti, rispolverando un trend che era molto gettonato all'inizio degli anni 2000. Ha lasciato invariate le sfumature chiare sulla parte posteriore della chioma, mentre per quanto riguarda la piega ha optato per un liscio con le punte morbide. In quante prenderanno ispirazione da lei per essere super glamour al rientro dai viaggi estivi?