I capelli “non troppo biondi” sono il must dell’inverno 2026, come dimostrato da Ilary Blasi

Ilary Blasi è andata dalla parrucchiera Alessia Solidani e ha anticipato l’inverno con il trend che spopolerà nel 2026: i capelli “not too much blonde”.

Ilary Blasi potrà anche essere temporaneamente in pausa dagli eventi televisivi ma questo non significa che ha "abbandonato" i fan, anzi, sui social è più attiva che mai e spesso documenta alcuni piccoli dettagli della quotidianità con foto e Stories. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita all'amica parrucchiera Alessia Solidani e ne ha approfittato per anticipare il trend hair che di sicuro spopolerà durante l'inverno 2026: ecco cos'è il "not too much blonde".

Il nuovo hair look di Ilary Blasi

Ieri pomeriggio Ilary Blasi ha fatto visita ad Alessia Solidani, la parrucchiera di fiducia che ormai da anni cura le sue acconciature, e sui social non ha potuto fare a meno di documentare il risultato finale, immortalandosi a fine "opera" ancora seduta sulla poltrona del salone. La conduttrice, che ormai da tempo è tornata al biondo ma in una versione più "soft" rispetto al platino di qualche anno fa, ha ripreso il colore alle radici, schiarendo leggermente le due ciocche frontali. Per quanto riguarda la piega, ha optato per delle beach waves molto morbide portate con la fila centrale, così da mettere in risalto in modo naturale le nuove sfumature.

Il nuovo look di Ilary Blasi

Cos'è il trend del "not too much blonde"

Alessia Solidani ha poi dedicato all'amica conduttrice un intero album social, mostrando la sua "opera d'arte" e dando una piccola anticipazione della moda hair destinata a spopolare nella prossima stagione.

Ilary Blasi con i capelli "Not too much blonde"

Nella didascalia delle foto di Ilary ha infatti scritto: "Per questo inverno il trend è chiaro: not too much blonde. Quanto basta per illuminare". Cosa significa? Che nei mesi più freddi dell'anno si dovrà puntare su un biondo scuro con qualche sfumatura dorata o caramello, ovvero un biondo "non troppo biondo", nuance perfetta per rendere il viso luminoso in modo sobrio e non eccessivo. In quanti prenderanno ispirazione da questo consiglio?