Il look di Ilary Blasi per la seconda puntata del GF Vip: è minimal ma col colletto di cristalli

Ieri è andata in onda la seconda puntata del GF Vip 2026 e Ilary Blasi è stata ancora una volta la grande protagonista. Cosa ha indossato la conduttrice sul palco di Canale 5?

Ieri sera, 20 marzo 2026, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip e, al di là dei "famosi" chiusi nella casa, la vera protagonista del programma è Ilary Blasi. Scelta come conduttrice dopo Alfonso Signorini, sta dando prova di grande ironia e talento. Se lo scorso lunedì a farle visita in studio c'era la figlia Chanel Totti, questa volta l'ospite speciale era il primogenito Cristian, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti. A rendere le apparizioni televisive di Ilary letteralmente iconiche, però, sono i look che sfoggia. Per l'occasione ha detto addio all'esuberanza e agli eccessi e sta puntando tutto sulla sobrietà e sullo stile minimal. Ieri, ad esempio, ha scelto il black&white, declinandolo in modo super glamour.

Cosa ha indossato Ilary Blasi nella seconda puntata del Grande Fratello Vip

Prima dell'inizio del GF Vip, era stata Silvia Giacò, la stylist di Ilary Blasi, ad anticipare alcuni dettagli del suo stile da palcoscenico. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva dichiarato che in questa edizione del reality la conduttrice avrebbe scelto dei look essenziali e minimal ma sempre in linea con le tendenze più gettonate di stagione. Fin dal debutto non ha deluso le aspettative: se per la puntata inaugurale dello scorso lunedì aveva scelto il total black con un sensuale slip dress scollato, in questo secondo appuntamente ha preferito un candito bianco ma con un piccolo dettaglio scintillante. Ilary ha infatti abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita bassissima di Dsquared2 a una camicia di seta trasparente di Phaeonia, un modello con un originale colletto nero tempestato di cristalli.

Ilary Blasi con camicia Phaeonia

Il nuovo hair look di Ilary Blasi

Per completare l'outfit della seconda puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo di Le Silla, mentre, per quanto riguarda i gioielli, ha preferito non indossarli, così da lasciare brillare solo i cristalli del colletto. Complice l'intervento della fidata hair stylist Alessia Solidani, ha inoltre cambiato acconciatura: niente più onde e ciuffo laterale, ora ha puntato su una piega liscia con la fila centrale, esaltando le sfumature sui toni del biondo. Insomma, Ilary sembra non avere rivali quando si parla di glamour e questa sua nuova versione "essenziale" sul palco di Canale 5 piace moltissimo ai fan.

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