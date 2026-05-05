Blake Lively ha voluto i disegni dei figli dipinti sulla borsa: il dolce dettaglio nel look del Met Gala

La partecipazione di Blake Lively al Met Gala 2026 è stata decisamente inaspettata ma è già diventata il simbolo del suo ritorno alla serenità: l'attrice ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo legale con Justin Baldoni, l'attore che aveva accusato di molestie sessuali dopo le riprese del film It end with us. I due non andranno a processo, hanno chiuso la vicenda in modo costruttivo e serena e ora si impegnano a garantire ambienti di lavoro privi di comportamenti inappropriati e disfunzionali. Per festeggiare la notizia la diva ha fatto un'apparizione memorabile sul red carpet del Metropolitan Art Museum di New York, incantando tutti con un variopinto look principesco che nasconde un dolce omaggio ai figli.

Chi ha vestito Blake Lively al Met Gala 2026

Per il ritorno sul red carpet del Met Gala Blake Lively ha deciso di affidarsi alla Maison Versace, che le ha permesso di indossare un sontuoso abito d'archivio dai toni pastello. Si tratta di un modello principesco e vaporoso, con corpetto drappeggiato arricchito da applicazioni scintillanti sui fianchi e da maxi gonna con strascico dalle sfumature arcobaleno. A fare la differenza è stata la borsa, accessorio che si è aggiudicato il titolo di più originale e glamour della serata, la sua particolarità? Sebbene a primo impatto sembri una normale clutch bag super scintillante perfetta per un evento fashion, in verità è decorata con dei dipinti che riproducono i disegni realizzati dai figli dell'attrice.

Blake lively in Versace

La borsa personalizzata di Blake Lively

A firmare la borsetta di Blake Lively è stata Judith Leiber, che ha realizzato l'accessorio appositamente per la sua sfilata al Met Gala. La bag ha la forma geometrica allungata e sui quattro lati ha delle cornici di cristallo, ideate inizialmente per contenere delle opere d'arte iconiche. L'attrice, però, consapevole sul fatto che sarebbe stata una "chicca" su misura, ha chiesto di decorarla con i disegni all'acquerello dei suoi quattro figli, James, Inez, Betty e Olin. Così facendo, è riuscita a rendere l'accessorio davvero personalizzato e a portare un piccolo pezzetto della famiglia a un evento tanto ambito, proprio come se fosse un portafortuna. Blake non è forse una mamma dolcissima e amorevole?

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