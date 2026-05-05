Beyoncé al Met Gala 2026 con l’abito-scheletro: sul red carpet veste coordinata alla figlia Blue Ivy

Questa notte al Metropolitan Museum of Art di New York è andato in scena il Met Gala 2026, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda, e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet. Il tema di questa edizione era Costum Art e, tra maschere coprenti, corpetti anatomici e trasparenze, gli invitati alla serata hanno trasformato gli abiti in un elemento di identità e rappresentazione per il corpo che lo indossa. Tra le celebrities più attese c'era Beyoncé, tornata al Met dopo ben 10 anni di pausa nei panni di co-presidente. Per l'occasione non solo ha sfoggiato un vestito-scheletro, ha anche sfilato al fianco della figlia Blue Ivy: ecco tutti i dettagli dei look.

Il significato simbolico dell'abito-scheletro di Beyoncé al Met Gala

Per il gran ritorno al Met Gala Beyoncé ha seguito il trend dei naked dress a effetto vedo non vedo. Seguita dallo stylist Ty Hunter, si è affidata a Olivier Rousteing, che ha realizzato per lei uno scintillante abito a sirena, un modello con corpetto aderente e gonna lunga che riproduceva la forma di uno scheletro con migliaia di cristalli. A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori accessori vistosi e coordinati, dal copricapo sparkling realizzato con centinaia di diamanti Chopard al maxi mantello di piume. Come da tradizione, la scelta di stile di Queen Bey è stata tutt'altro che casuale: il suo look a tema Costum Art è stato pensato per essere una celebrazione di ciò che Dio ci ha donato.

Beyoncé in Olivier Rousteing

Blue Ivy con le scarpe di Cenerentola e il segno dell'abbronzatura

A rendere ancora più memorabile il ritorno al Met Gala di Beyoncé è stata la presenza di Blue Ivy Carter, la prima figlia nata dal matrimonio con Jay-Z (anche lui presente all'evento), che ha a soli 14 anni ha debuttato sull'ambito red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York. Per quale motivo ha potuto partecipare alla serata nonostante non fosse ancora maggiorenne? Essendo figlia del co-presidente, non è stato rispettato il divieto imposto agli invitati minorenni. Anche lei per l'occasione è stata seguita dallo stylist Ty Hunter, che ha ideato per lei un completo bianco custom di Balenciaga con abito strapless con gonna gonfia e giacca coordinata. Oltre ad aver rivelato il segno dell'abbronzatura attraverso la scollatura, la figlia di Beyoncé ha aggiunto delle scarpe gioiello ispirate a Cenerentola, un modello firmato Jimmy Choo interamente ricoperto di cristalli. Così facendo, Blue Ivy ha reso l'outfit coordinato a quello della madre ma senza rinunciare al mood principesco che ha contraddistinto il suo stile.