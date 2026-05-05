Heidi Klum si trasforma in una statua vivente al Met Gala: sembra fatta di marmo

Heidi Klum

Se c'è una vera esperta di travestimenti e party a tema, quella è Heidi Klum. La modella è una grande fan di Halloween: ogni volta organizza una mega festa diventata un punto di riferimento per le celebrities e anno dopo anno non smette mai di stupire, con costumi sempre spettacolari. Per lo stesso motivo il Met Gala è una delle sue passerelle preferite: le consente di dare libero sfogo alla sua creatività, alla sua fantasia. Non è certo stata di meno al Met Gala 2026, dove ha interpretato a modo suo il tema della serata "Fashion is Art". Il suo look era un elogio del corpo, della moda, dell'arte scultorea. Si è imposta con un outfit spettacolare, che ha attirato ammirazione e assieme curiosità. Come ha fatto a ottenere un effetto marmo iper realistico?

Heidi Klum si è affidata a un vero e proprio artista del make-up, un truccatore esperto e molto noto tra le celebrity. Il suo nome è Mike Marino, lo stesso che ha truccato per la serata Bad Bunny trasformandolo in un vecchietto. Il look di Heidi Klum richiama, ovviamente, le statue di marmo. L'effetto iper realistico ha stupito tutti, perché sembrava davvero che il corpo della modella fosse stata scolpita nella pietra da testa a piedi.

Heidi Klum

Heidi Klum su Instagram nel mostrare l'outfit finito ha commentato: "Amo la moda, amo l'arte e specialmente amo quando le due si scontrano. Mike Marino ha trasformato il tessuto in scultura, manipolando latex e spandex con una precisione straordinaria per ottenere i riflessi, la delicatezza e l'illusione del marmo scolpito. Ogni piega, ogni contorno, ogni dettaglio è intenzionale, catturando sia la forza che la morbidezza in un modo che sembra quasi impossibile. Un design unico che non si limita a vestire il corpo, ma lo eleva".

Heidi Klum

Le fonti di ispirazione sono due opere senza tempo di eterna grandezza: La Vestale Velata di Raffaelle Monti e il Cristo velato di Giuseppe Sammartino. Il telo grigio è stato lavorato e modellato direttamente sul corpo della modella, creando una silhouette aderente, ma al tempo stesso con dettagli che la fanno sembrare in movimento. Heidi Klum aveva le parti del corpo esposte dipinte di grigio: viso, mani, piedi e persino denti, con tanto di lenti a contatto dello stesso colore.