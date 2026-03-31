Ilary Blasi al GF Vip 2026 coperta di glitter: il look d’oro della quinta puntata

Ieri è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e ancora una volta Ilary Blasi ha sorpreso tutti col suo look: chi ha firmato l’abito gold indossato sul palco?

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Ieri sera, lunedì 30 marzo, è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality di Canale 5 che in questa edizione ha visto Ilary Blasi sostituire Alfonso Signorini. Per la conduttrice non si tratta della prima volta sull’ambito palco Mediaset, già negli anni scorsi lo aveva calcato, dando prova di grande talento e ironia. Ora è tornata ma in una versione “rinnovata”: ha detto addio all’esuberanza, alle paillettes e agli scintillii e ha lasciato spazio a un inedito stile minimal. Cosa ha indossato per l’appuntamento del lunedì sera?

Chi ha firmato l'abito d'oro di Ilary Blasi

Ilary Blasi in questa edizione del GF Vip ha deciso di puntare tutto sull’essenzialità ma senza rinunciare all’animo glamour che da sempre la contraddistingue. Come spiegato fin dall’inizio del reality dalla sua stylist Silvia Giacò, ha scelto un armadio minimal ma “strizzando l’occhio” alle tendenze di stagione che più ama. Dopo lo slip dress darkslip dress dark, il completo bianco e il tailleur con le maniche di pizzo, per la quinta puntata è apparsa ricoperta di micro glitter gold con un lungo abito di Annalisa Ambrosio Atelier. Si tratta di un custom made che le ha fasciato le forme con sensualità: ha le maniche lunghe, il collo alto e la gonna a tubino che ha messo in risalto la silhouette impeccabile.

Ilary Blasi in Annalisa Ambrosio Atelier

Ilary Blasi con l'anello di Bastian Muller

Niente gioielli o cristalli extra (a eccezione dell’anello di fidanzamento col maxi diamante regalatole da Bastian Muller), Ilary ha pensato bene di far brillare solo l’abito, abbinandolo a un paio di pumps in tinta, ovvero total gold, di Le Silla. Per quanto riguarda l’acconciatura, curata dalla fidata parrucchiera Alessia Solidani, ha optato per i capelli sciolti e leggermente ondulati, contornando il viso con un tocco di glamour. Make-up dai toni naturali, manicure bianco latte e sorriso stampato sulle labbra: Ilary Blasi è in assoluto la grande protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip.