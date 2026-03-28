Chi ha firmato la giacca con le maniche di pizzo di Ilary Blasi al GF Vip 2026

Ilary Blasi è tornata sul palco del GF Vip 2026 e lo ha fatto con un nuovo look minimal ma dai dettagli originali. Per la quarta puntata ha indossato il classico tailleur ma con una giacca con maniche di pizzo.

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Continua l'avventura di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip 2026, il reality di Canale 5 in cui ha preso il posto di Alfonso Signorini. Per lei, però, non si tratta di un'esperienza inedita, anzi, già diversi anni fa aveva calcato l'ambito palco, dando prova di grande professionalità e simpatia. Ora è tornata e lo ha fatto con un inedito stile minimal: niente più parrucche, paillettes e maxi strascichi, sta lasciando spazio all'essenzialità, come del resto richiede la moda del momento. Per la quarta puntata ha indossato un tailleur nero ma un modello con delle sensuali maniche di pizzo: chi lo ha firmato.

Ilary Blasi col tailleur a maniche corte

È ormai da anni che Ilary Blasi si affida a Silvia Giacò, la stylist di fiducia, e anche in questa nuova edizione del GF Vip sta facendo curare a lei il suo armadio da palcoscenico. Per la quarta puntata ha scelto l'eleganza senza tempo del tailleur nero ma declinato in una versione super originale.

Il look di Ilary per la quarta puntata del GF Vip

Se da un lato i pantaloni (firmati Jucca) sono a vita alta e dal taglio classico, il blazer è un tantino diverso dal solito: ha le maniche corte e dei guanti di pizzo floreale che ricoprono le braccia. Chi ha firmato il completo? Il brand Upper Is The Way (sul cui sito ufficiale vende la giacca a 141 euro). Nel look di Ilary non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo di Le Silla e il tocco prezioso, ovvero dei bracciali total gold di Cartier portati sotto i manicotti.

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Giacca Upper Is The Way

Il nuovo stile minimal di Ilary Blasi al GF Vip 2026

Per la nuova esperienza al Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di stravolgere il suo stile. Ha lasciato nell'armadio le paillettes, i maxi dress di velluto e i gioielli oversize a cui aveva abituato i fan, ora sta puntando tutto sulla sobrietà. Come anticipato a Fanpage.it dalla stylist Silvia Giacò, la conduttrice ha deciso di dare spazio al trend del momento, quello degli outfit minimal, ma aggiungendo in ogni puntata un piccolo dettaglio originale, dal bracciale "a chiodo" della prima puntata al colletto di cristalli della seconda, fino ad arrivare al look "due pezzi" dello scorso lunedì. Ieri, invece, ha optato per un completo mannish ma con le maniche corte e i guanti di pizzo. In quanti adorano questa nuova versione essenziale di Ilary?