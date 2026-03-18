Cosa ha indossato Ilary Blasi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026

Ilary Blasi è tornata al Grande Fratello Vip, è lei la conduttrice dell’edizione 2026 partita ieri sera su Canale 5. Cosa ha indossato per la prima attesissima puntata?

Ieri sera è partita una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la prima dopo gli scandali che hanno coinvolto l'ex conduttore Alfonso Signorini. A prendere il suo posto è stata Ilary Blasi, tornata con la grinta e la simpatia di sempre sul palco che già in passato l'aveva vista grande protagonista. Al suo fianco non sono mancate le opinioniste d'eccezione, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che hanno accettato di buon grado di accompagnarla in questa esperienza. Se nelle vecchie stagioni del reality la presentatrice aveva sorpreso i fan tra parrucche e look audaci, questa volta è tornata alla sobrietà: ecco cosa ha indossato per la prima e attesa puntata andata in onda ieri su Canale 5.

Ilary Blasi in total black per la prima puntata del GF Vip

Per la prima puntata del GF VIp 2026 Ilary Blasi ha puntato tutto sulla sobrietà. Seguita dalla fidata stylist Silvia Giacò, ha scelto l'eleganza senza tempo del nero sfoggiando un lungo slip dress di seta firmato Dsquared2, un modello fasciante con le spalline sottilissime, la scollatura generosa e la gonna fino ai piedi.

Slip dress Dsquared2

Niente gioielli maxi, ha arricchito il look solo con un paio di braccialetti d'oro, lasciando il décolleté libero. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di vernice dark, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati con la fila molto laterale (a curare l'hair look è stata Alessia Solidani, che, come da tradizione, non ha esitato a seguire la conduttrice nel backstage del reality).

Il look Dsquared2 per la prima puntata del GF Vip 2026

Il nuovo stile minimal di Ilary Blasi al GF Vip 2026

Per Ilary Blasi quella messa in atto al GF Vip 2026 è una vera e propria rivoluzione di stile e ad anticiparcela era stata la stylist Silvia Giacò. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it a poche ore dall'inizio del reality, quest'ultima aveva spiegato che la conduttrice avrebbe seguito il mood delle Fashion Week e degli Oscar, apparendo sul palco perfettamente in linea con i trend di stagione. È proprio questo il motivo per cui ha mantenuto una certa sobrietà, puntando tutto su un look pulito ed essenzialo. La stylist ha inoltre "spoilerato" che in ogni serata non mancherà il "guizzo" particolare che farà la differenza (che ieri è stata la scollatura generosa che ha esaltato il décolleté con sensualità). In quanti amano questa nuova versione "minimal" di Ilary Blasi?