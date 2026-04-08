Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip: tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7

Ieri sera è andata in onda la settima puntata del GF Vip 2026 e Ilary Blasi ha ancora una volta puntato tutto sullo stile minimal: ecco tutti i dettagli del suo look blu notte.

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Ieri, martedì 7 aprile 2026, è andata in onda la settima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al di là delle star più o meno famose attualmente chiuse nella casa di Cinecittà, la vera protagonista è Ilary Blasi, la conduttrice che quest'anno ha preso il posto di Alfonso Signorini. Per lei non è la prima volta su quel palco di Canale 5, anzi, già in passato lo aveva calcato, dando prova di grande talento e ironia. Cosa differenzia questa esperienza rispetto alle precedenti? Ilary ha detto addio all'esuberanza e agli eccessi e ora punta tutto sullo stile minimal ed essenziale.

Ilary Blasi col tubino blu notte al GF Vip 2026

Dopo il maxi dress tempestato di glitter e l'abito total white con i bottoni gold, nella settima puntata del GF Vip Ilary Blasi ha puntato ancora una volta sull'effetto monocromatico. Niente fantasie audaci, paillettes o dettagli esuberanti, ha preferito un sobrio blu notte, colore simbolo per eccellenza dell'eleganza senza tempo.

Il look blu notte di Ilary Blasi

Seguita dalla fidata stylist Silvia Giacò (che già prima dell'inizio del reality aveva anticipato che la conduttrice avrebbe stravolto il suo stile), ha indossato un lungo abito a tubino di MVP Wardrobe, per la precisione un modello extra fasciante in georgette tecnica elasticizzata, con collo alto, maniche lunghe, gonna alla caviglia e drappeggio all'altezza della vita. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 329 euro. Non ha aggiunto nessun gioiello e nessun punto luce, ha semplicemente messo in risalto la silhouette con raffinatezza.

MVP Wardrobe

Le scarpe metallizzate di Ilary Blasi

Nel look di Ilary, però, non poteva mancare il "guizzo" di originalità: le pumps argento metallizzato con il cinturino intorno alla caviglia e il tacco a spillo (probabilmente sono firmate Le Silla). Rispetto alle precedenti puntate, inoltre, la conduttrice ha cambiato hair look, servendosi del consiglio della parrucchiera di fiducia Alessia Solidani. Ha detto addio alle onde e ai raccolti bon-ton, questa volta ha preferito una piega extra liscia con la fila leggermente laterale, così da rendere ancora più chic la sua apparizione televisiva. Il risultato? Assolutamente impeccabile: Ilary riesce a essere meravigliosa anche in questa nuova versione essenziale e sobria.