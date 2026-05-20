Antonella Elia dopo la vittoria di Mussolini al GF Vip: “Il pubblico non ha capito niente e ha votato quella gallina”

Antonella Elia ha commentato la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Le due sono state acerrime nemiche, ma hanno anche saputo costruire un rapporto in grado di sostenere l’intero programma. La showgirl commenta in modo pungente l’esito dell’esperienza.

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La finale del Grande Fratello Vip è andata in onda martedì 19 maggio e a trionfare è stata Alessandra Mussolini. La gieffina ha conquistato il punteggio più alto al televoto posizionandosi al primo posto e lasciando dietro di lei Antonella Elia. La showgirl ha commentato la mancata vittoria non risparmiandosi l'ultima frecciatina verso la sua compagna d'avventura, con la quale tra litigi e momenti di pace, ha portato avanti l'intera edizione del reality di Canale 5.

Le parole di Antonella Elia dopo la finale

Una vittoria attesa per qualcuno, inaspettata per altri, ma il trionfo di Alessandra Mussolini è il frutto di un sapiente studio del personaggio, nonché della capacità di intrattenere, talvolta in maniera volutamente esagerata, il pubblico a casa che, però, ha apprezzato questo essere strabordante dell'ex parlamentare. Anche Antonella Elia, però, ha giocato sapientemente le sue carte, lasciando commenti pungenti o innescando momenti di discussione che, poi, si sono protratti per giorni. Alla domanda su cosa pensasse in relazione alla vittoria della sua avversaria, la showgirl ha risposto: "Che ne penso? A dire il vero mi aspettavo che avrei vinto io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina".

Il commento delle opinioniste

In studio l'esito di questa ottava edizione del Grande Fratello Vip era stato previsto dalle opinioniste. Cesara Buonamici ha infatti commentato dicendo: "Come vedete la mia socia l’aveva già capito che sarebbe andata così. Però ce l’eravamo detto che era molto probabile che avrebbe vinto lei. Ha tenuto la scena sempre. È indomita quella donna". Selvaggia Lucarelli, che con Alessandra Mussolini non ha mai avuto un rapporto idilliaco, ha però fatto i suoi complimenti alla vincitrice, ribadendo che per il suo modo di rapportarsi agli altri potesse essere un personaggio che suscita pareri discordanti: "Devo dire che è stata eccezionale, però era anche un personaggio divisivo. Forse lei è il personaggio più divisivo che abbia mai vinto un reality nella storia della tv. Poi è una concorrente che ha saputo perdonare".