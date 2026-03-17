Chi veste Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip 2026, la stylist Silvia Giacò: “In questa edizione solo sobrietà”

Al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi che torna come conduttrice. Silvia Giacò, sua stylist e costumista, ha raccontato a Fanpage.it come scelgono insieme i look e a cosa prestano più attenzione.

Ilary Blasi nelle foto promozionali per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip

Inizia questa sera, 17 marzo, l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, con 16 concorrenti che si sfideranno per vincere il montepremi finale. Sono tanti i nomi che spiccano, tra concorrenti come Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ma il cuore del reality rimane comunque lei, Ilary Blasi, che ritorna come conduttrice dopo alcune edizioni di stop e l'addio di Alfonso Signorini dovuto ai recenti scandali, questa volta affiancata dalle giornaliste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Carismatica, simpatica e magnetica, Ilary Blasi ha conquistato gli italiani fin dal suo esordio a Miss Italia, complice anche il suo gusto impeccabile in fatto di moda. Per capire come saranno orientati i suoi look in questa nuova edizione abbiamo chiesto a Silvia Giacò, sua stylist e costumista, di raccontarci scelte, preferenze e qualche piccolo aneddoto del passato.

Ilary Blasi con un look in paillettes per le foto lancio del Grande Fratello Vip 2026

Dove nasce l'ispirazione per il look di questa stagione?

Noi ogni anno prendiamo, per ogni produzione, delle idee sulle quali ci confrontiamo io e Ilary su quello che magari va ma più di moda al momento, insieme anche a quello che è anche un po' il suo spirito, perché lei comunque è molto camaleontica, le piace sperimentare cose. In questa edizione abbiamo allora deciso di mantenere una certa sobrietà, seguendo un po' il mood che c'è in generale, anche ad esempio agli Oscar o anche le sfilate della settimana della moda di Parigi e di Milano. Sono tutti scelte che nascono dalla ricerca di un mood molto più pulito, più essenziale. Quindi questo sarà un po' l’idea iniziale, poi ovviamente sempre con un guizzo un po' particolare perché ci piace anche magari mettere un elemento speciale: va bene scegliere l'abito sobrio, però con quel particolare in più che fa la differenza.

Ci sono dei dettagli tecnici che tenete sempre in considerazione quando scegliete il look per le per la televisione?

Sì, certo. Ci sono sempre dei paletti, elementi che cerchiamo di evitare e cose che man mano consideriamo. Ad esempio, i quadretti, le righe che magari stonano in televisione, oppure anche dei gioielli come magari gli specchiati, che possono riflettere la luce. O ancora dei volumi che magari a volte appaiono belli e affascinanti nella quotidianità, mentre in video non si possono utilizzare perché penalizzano; altri invece esaltano la figura o sono molto più stilosi nella vita di tutti giorni, però poi in video non si ritrova quell'effetto.

Ilary ha delle preferenze che sono rimaste comunque con il tempo, magari look che preferisce indossare più di altri?

No, perché a lei piace sempre cambiare, le piace molto la moda e si tiene sempre aggiornata, quindi quando la moda cambia, lo fa anche lei, per i gusti. Ci sono poi anche le fasi, come quelle che abbiamo tutti quanti nelle nostre vite, quando attraversiamo diversi periodi nell'età, nello spirito e così via.

Cesara Buonamici, Ilary Blasi e Selviaggia Lucarelli in una foto promozionale della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026

E invece c'è qualche aneddoto del passato sui suoi look?

Una volta le si è scucita una spallina in diretta e poi un'altra volta quando era a Verissimo col tacco messo sullo sgabello e, andando in avanti, stava quasi per cadere. Quello che però accumuna questi episodi è che io la vedo sempre molto spontanea: anche negli incidenti di percorso lei riesce a rendere tutto davvero speciale, nel bene e nel male, perché è veramente un'anima bella. Poi io le voglio molto bene, ma è facile voler bene a Ilary.

C’è un messaggio in particolare che volete trasmettere al pubblico tramite look?

Sicuramente che seguendo il mood minimalista, pulito e essenziale del momento rispettiamo i tempi della moda e cerchiamo sempre di restare in linea.

Ilary Blasi con un completo in paillettes per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026

Non sembrano esserci quindi grandi cambiamenti nei look di Ilary Blasi per questa stagione, che punta a seguire l'immagine in voga al momento, ovvero quella minimal, sobria e naturale. Si può dire che il suo stile camaleontico si sia evoluto dai tempi in cui sfoggiava look sgargianti e simpatici a Le Iene, come lunghe tute aderenti con scarpe fluo, o come quello indossato per il caso eclatante delle parrucche e del litigio con Fabrizio Corona. In quell'occasione, infatti, aveva indossato un jumpsuit di velluto nero di Norma Kamali con scollo monospalla e pantaloni sigaretta, accompagnato da una parrucca corta bionda e degli stivaletti dorati con cristalli rosa e tacco a spillo.