Ilary Blasi cambia stile per la puntata 8 del GF Vip: addio abiti basic è il momento del rosso e della pelle

Ilary Blasi nell’ottava puntata del GF Vip 2026

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Si interrompe (almeno per il momento) la minimal era di Ilary Blasi che, nell‘ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 sceglie un tubino in leather rouge. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it la stylist della conduttrice, Silvia Giacò, aveva anticipato che in questa edizione del reality di Canale 5 Ilary Blasi avrebbe seguito le tendenze essenziali del momento: "Abbiamo deciso di mantenere una certa sobrietà, ricercando un mood pulito". La pulizia delle linee nel look del 10 aprile viene impreziosita però con un colore acceso, il rosso, che risalta sul tubino in pelle e sulle pump ai piedi. "Ci sarà sempre con un guizzo un po' particolare, ci piace inserire un elemento speciale – spiega la stylist Giacò – va bene scegliere l'abito sobrio, però usiamo anche quel particolare in più che fa la differenza". In questo caso il dettaglio in più è proprio la tonalità vistosa.

Il look di Ilary Blasi per la puntata 8 del GF Vip

Il look con abito rosso di Ilary Blasi per la puntata 8 del GF Vip

Per la puntata numero 8 del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 venerdì 10 Aprile, Ilary Blasi indossa un tubino strapless dal corpetto senza spalline e dalla gonna longuette leggermente svasata che arriva al polpaccio. Il modello ha una silhouette asciutta e aderente ed è realizzato in pelle rosso fragola. Ai piedi spuntano un paio di décolleté a punta stretta e tacco a spillo in pelle verniciata color burgundy. Blasi illumina poi il look con un choker dorato e coperto di cristalli e con anelli e bracciali in oro giallo, mentre i capelli restano sciolti sulle spalle e sono raccolti in una fila laterale con ciuffo alto e beach waves.

Il look di Ilary Blasi per la puntata 8 del GF Vip

L'evoluzione di stile di Ilary Blasi da Le Iene al GF Vip 2026

Sembrano ormai lontani i tempi delle tutine in pizzo aderenti e dei nude look con capi trasparenti con cui Ilary Blasi saliva sul palco de Le Iene, addio anche alle parrucche colorate e dalle fatture differenti con cui aveva condotto il Grande Fratello nel 2018. Ora la conduttrice punta su lunghi abiti essenziali e senza decori, come il modello a collo alto blu notte della scorsa puntata del GF Vip. Del resto i cambi di stile sono una costante per le celebrities che durante la carriera attraversano fasi differenti e spesso opposte tra loro.

L’hairstyle di Ilary Blasi per l’ottava puntata del GF Vip

Possiamo dire con certezza che lo slipdress total black con cui Ilary Blasi ha dato il via all'edizione 2026 del Grande Fratello Vip ha rappresentato una vera e propria dichiarazione d'intenti capace di rivelare con chiarezza il nuovo corso per lo styling da prima serata. C'è stato poi il completo minimal con camicia e pantaloni e l'abito candido in bianco, con top morbido e gonna aderente. Di certo non sono mancati quei guizzi che la stylist Giacò aveva promesso a inizio stagione nell'intervista che citavamo all'inizio. Abbiamo infatti visto nei look di Blasi dettagli inaspettati, come i guanti in pizzo della quarta puntata o il lungo tubino dalle linee pulite ma interamente coperto di glitter. Ora, con l'arrivo della primavera la conduttrice del reality si spinge ancor più oltre, scegliendo un colore acceso e vistoso. Staremo a vedere se nelle prossime puntate lo stile cambierà ancora.