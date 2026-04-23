Il look vedo non vedo di Ilary Blasi al GF Vip: chi ha firmato l’abito trasparente della puntata 11

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 e Ilary Blasi ha ancora una volta incantato tutti col suo look: ecco chi ha firmato l’abito a effetto vedo non vedo.

Ieri sera è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality tornato su Canale 5 in una versione rinnovata. A prendere il posto di Alfonso Signorini dopo lo scandalo, infatti, è stata Ilary Blasi, che al suo fianco ha voluto Cesara Bonamici, ormai "veterana" del programma, e Selvaggia Lucarelli. Al di là dei concorrenti più o meno famosi chiusi nella nota casa di Cinecittà, la vera protagonista è la conduttrice, che settimana dopo settimana riesce a incantare tutti con i suoi look super glamour ma dall'animo minimal. Ieri, ad esempio, ha seguito il trend del vedo non vedo: ecco chi ha firmato il suo abito trasparente.

L'abito vedo non vedo di Ilary Blasi

Dopo il completo minimal con body nude e pantaloni scuri, Ilary Blasi è tornata alla sensualità ma mantenendo invariato lo stile essenziale su cui sta puntando fin dall'inizio del GF Vip 2026. Seguita dalla stylist Silvia Giacò, per la puntata 11 si è affidata a Elisabetta Franchi, sfoggiando un lungo abito da sera color cacao, colore che continua a essere un indiscusso must dopo il trionfo del Mocha Mousse nel 2025. Si tratta di un modello fasciante e sinuoso in jersey crêpe, ha il collo dolcevita, le maniche lunghe e degli inserti di tulle che creano giochi di trasparenze. Sui lati e sul retro, inoltre, ci sono dei cut-out ricoperti di tulle che rendono ancora più audace l'effetto vedo non vedo. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 600 euro.

Abito Elisabetta Franchi

Ilary Blasi con la treccia principesca

Per completare il look della serata 11 Ilary Blasi ha scelto un paio di pumps in camoscio marrone col tacco a spillo di Albano e degli orecchini pendenti tempestati di diamanti di Fabiocollection _by_malka. Ad aggiungere un ulteriore tocco principesco è stata l'acconciatura. Dopo le pieghe sciolte lisce e ondulate, le code alte e i raccolti tirati, ieri la parrucchiera Alessia Solidani ha scelto per lei una maxi treccia in stile Elsa di Frozen, ovvero bassa e doppia, con i ciuffi frontali mossi "incastrati" nell'intreccio. Make-up dai toni semplici, ironia da vendere e sorriso stampato sulle labbra: Ilary Blasi è la regina indiscussa della nuova edizione del reality.

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