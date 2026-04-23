Il look vedo non vedo di Ilary Blasi al GF Vip: chi ha firmato l’abito trasparente della puntata 11
Ieri sera è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality tornato su Canale 5 in una versione rinnovata. A prendere il posto di Alfonso Signorini dopo lo scandalo, infatti, è stata Ilary Blasi, che al suo fianco ha voluto Cesara Bonamici, ormai "veterana" del programma, e Selvaggia Lucarelli. Al di là dei concorrenti più o meno famosi chiusi nella nota casa di Cinecittà, la vera protagonista è la conduttrice, che settimana dopo settimana riesce a incantare tutti con i suoi look super glamour ma dall'animo minimal. Ieri, ad esempio, ha seguito il trend del vedo non vedo: ecco chi ha firmato il suo abito trasparente.
L'abito vedo non vedo di Ilary Blasi
Dopo il completo minimal con body nude e pantaloni scuri, Ilary Blasi è tornata alla sensualità ma mantenendo invariato lo stile essenziale su cui sta puntando fin dall'inizio del GF Vip 2026. Seguita dalla stylist Silvia Giacò, per la puntata 11 si è affidata a Elisabetta Franchi, sfoggiando un lungo abito da sera color cacao, colore che continua a essere un indiscusso must dopo il trionfo del Mocha Mousse nel 2025. Si tratta di un modello fasciante e sinuoso in jersey crêpe, ha il collo dolcevita, le maniche lunghe e degli inserti di tulle che creano giochi di trasparenze. Sui lati e sul retro, inoltre, ci sono dei cut-out ricoperti di tulle che rendono ancora più audace l'effetto vedo non vedo. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 600 euro.
Ilary Blasi con la treccia principesca
Per completare il look della serata 11 Ilary Blasi ha scelto un paio di pumps in camoscio marrone col tacco a spillo di Albano e degli orecchini pendenti tempestati di diamanti di Fabiocollection _by_malka. Ad aggiungere un ulteriore tocco principesco è stata l'acconciatura. Dopo le pieghe sciolte lisce e ondulate, le code alte e i raccolti tirati, ieri la parrucchiera Alessia Solidani ha scelto per lei una maxi treccia in stile Elsa di Frozen, ovvero bassa e doppia, con i ciuffi frontali mossi "incastrati" nell'intreccio. Make-up dai toni semplici, ironia da vendere e sorriso stampato sulle labbra: Ilary Blasi è la regina indiscussa della nuova edizione del reality.