Ilary Blasi al Grande Fratello, la puntata del 17 aprile in body nude e pantaloni neri all’insegna della semplicità

Il look di Ilary Blasi

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La puntata del Grande Fratello Vip del 17 aprile 2026 ha decretato ufficialmente la prima finalista di questa edizione: è Antonella Elia. È stata una puntata ricca di avvenimenti tra polemiche immancabili, crisi, sorprese e ovviamente le temute nomination. Intanto il programma va verso un prolungamento: la data della finale potrebbe cambiare dal 5 al 19 maggio. Merito degli ascolti in risalita: dopo un inizio difficoltoso, sembra che il reality stia ingranando, come dimostrano i dati Auditel. Le dinamiche interne tra i concorrenti si stanno facendo più interessanti, ma il merito va anche alla condizione: Ilary Blasi piace al timone del programma, perché riesce a portare il giusto tocco di spensieratezza, di leggerezza.

Il suo modo di condurre la diretta quest'anno va di pari passo anche a scelte stilistiche che combaciano perfettamente col tono generale. Sicuramente è una donna dallo stile trendy, che ama sperimentare, che osa anche con outfit di grande impatto visivo. La sua storica stylist, nel tempo diventata un'amica, è Silvia Giacò. A Fanpage.it prima del debutto aveva anticipato il mood scelto insieme per questa edizione: entrambe avevano deciso di puntare su qualcosa di pulito, essenziale, sobrio. Tutto questo, lasciando comunque l'effetto sorpresa, quindi quel dettaglio capace di fare la differenza, quel guizzo in più. Insomma, semplicità non vuol dire noia, soprattutto quando si tratta di Ilary Blasi.

Ilary Blasi indossa body Annalisa Ambrosio Atelier, pantaloni DSQUARED2, scarpe Le Silla

In effetti in queste puntate non ha tradito queste aspettative. Ha messo da parte gli eccessi e questo si è visto soprattutto nella puntata del 17 aprile. A dispetto di chi si aspettava cristalli, colori sgargianti, spacchi e scollature, è invece entrata in studio con un body nude a maniche lunghe con collo alto di Annalisa Ambrosio Atelier abbinato a un paio di pantaloni neri fluidi a gamba larga di DSQUARED2. Ha aggiunto infine un paio di scarpe Le Silla dal tacco vertiginoso, a cui non rinuncia mai nei suoi outfit televisivi.

Anche nelle puntate precedenti si è mantenuta su uno stile minimal: persino l'abito oro della quinta puntata, colore certamente prezioso e d'impatto, era declinato comunque su una silhouette essenziale. L'abbiamo vista anche in total white nella sesta puntata, una creazione firmata da Elisabetta Franchi. Immancabile un total black, il più intramontabile degli outfit, proposto con un tocco sensuale portato dal pizzo sulle maniche trasparenti. Il nude sembra comunque essere il suo preferito, visto anche nella puntata del 24 marzo in versione due pezzi.