Agenti della sicurezza banditi dalla residenza di William e Kate: hanno fatto commenti inappropriati

Cinque agenti della sicurezza di Kensington Palace, la vecchia residenza di William e Kate, sono stati banditi da corte. Il motivo? Avrebbero fatto commenti inappropriati sui Royals.

Lavorare per la Royal Family potrebbe sembrare per molti un sogno, visto che implicherebbe ritrovarsi a stretto contatto con i Windsor, oltre che ricevere una paga di tutto rispetto. La cosa che in pochi sanno, però, è che non è un gioco da ragazzi: accettando un impiego a corte, ci si ritrova a dover rispettare una serie di rigide regole dell'etichetta che ai più sono sconosciute, dunque fare degli errori è praticamente all'ordine del giorno. Lo sanno bene i cinque agenti che proprio nelle ultime ore sono stati banditi da Kensington Palace per presunti commenti inappropriati: ecco cosa è accaduto.

Quali sono stati i commenti inappropriati degli agenti

Metropolitan Police è l'azienda che fornisce alla Royal Family lo staff che si occupa della sicurezza ma nelle ultime ore è finita al centro dell'attenzione dei media per una questione spinosa. Stando a quanto spiegato dal The Sun, cinque agenti sono stati banditi da Kensington Palace per commenti inappropriati. A denunciare l'accaduto, però, non sono stati William e Kate, che fino a qualche anno fa vivevano lì, ma una dipendente del palazzo, che avrebbe segnalato ai superiori le conversazioni avute con gli agenti tra l'agosto 2023 e il settembre 2023. Cosa hanno detto di tanto scandaloso? Uno di loro avrebbe definito Kensington Palace un luogo pieno di "piccolo Hitler", pronunciando, inoltre, frasi misogine. Come se non bastasse, avrebbe anche cercato di contattare la dipendente reale inviandole una richiesta su Facebook.

A denunciare non sono stati William e Kate

Dopo la denuncia, la Metropolitan Police ha avviato un'indagine interna, il risultato? I comportamenti degli agenti non erano tanto gravi da dover applicare provvedimenti disciplinari formali, sono stati inseriti semplicemente in un percorso di riflessione per ripensare al proprio comportamento e sono stati allontanati dalla Royal Family. A partire da questo momento non possono più lavorare a corte, visto che non sono in linea con gli elevati standard richiesti. È importante sottolineare che nessun membro di casa Windsor è stato coinvolto nell'inchiesta, William e Kate sono stati semplicemente informati dell'accaduto ma è stata l'agenzia di security ad aver preso la drastica decisione, così da evitare che anche gli altri suoi dipendenti venissero messi in cattiva luce.