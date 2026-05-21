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William e Kate, vivere in affitto a Forest Lodge gli costa oltre 300mila euro all’anno

Il principe William e Kate Middleton sono finiti al centro delle polemiche per l’affitto da capogiro che pagherebbero per vivere a Forest Lodge, a quanto ammonta la cifra? Oltre 300mila euro all’anno.
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A cura di Valeria Paglionico
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La Royal Family vive la sua vita perennemente sotto i riflettori e non sorprende che ogni giorno riescano a emergere notizie e indiscrezioni che la riguardano. Nelle ultime ore sono stati il principe William e Kate Middleton a essere finiti al centro dell'attenzione dei media, il motivo? I tabloid britannici hanno analizzato le loro finanze, rivelando qual è la cifra di affitto che ogni anno pagano per rimanere con la famiglia al completo a Forest Lodge.

Quanto pagano di affitto William e Kate

I quotidiani The Times e Sunday Times hanno portato avanti delle inchieste per fare luce sul carico fiscale del principe William e della sua famiglia, cosa è emerso? Che ogni anno paga 7 milioni di sterline di tasse su oltre 20 milioni di sterline di guadagni (ricevuti dal Ducato di Cornovaglia che è di sua proprietà, vista l'elevata posizione nella successione al trono). Per quanto riguarda l'ultimo anno di affitto a Forest Lodge, la proprietà da 18 milioni di sterline in cui i principi del Galles sono andati a vivere di recente con i tre figli, questo ammonterebbe a 300.000 sterline all'anno, dunque praticamente 25.000 euro al mese, cifra che solo in pochi riuscirebbero a permettersi per un'abitazione.

La vera fonte di guadagno dei reali sono i Ducati

A scatenare ancora più polemiche sulla questione, inoltre, sono i 369 milioni di sterline di fondi pubblici che sono stati stanziati per ristrutturare Buckingham Palace, dimostrazione del fatto che sostenere economicamente la monarchia sta diventato sempre più complesso per i sudditi. Le critiche nascono soprattutto dal fatto che il denaro ottenuto dalla Royal Family attraverso i fondi pubblici dovrebbe finanziare i doveri ufficiali dei suoi membri e non consentire ai principi e alle principesse di vivere nel lusso. La Crown Estate, ovvero il portafoglio finanziario della corona britannica, è da sempre un patrimonio nazionale e dovrebbe essere destinato al finanziamento dei servizi pubblici. L'unica vera fonte di guadagno dei Windsor sono i Ducati, che non sarebbero altro che le proprietà terriere che detengono fin dall'epoca medievale, i cui introiti vengono considerati come un reddito personale.

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