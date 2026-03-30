La routine mattutina di Kate Middleton: accompagna i figli a scuola, poi dà il via agli impegni reali

Kate Middleton potrà anche far parte della Royal Family inglese ma sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare alla "normalità". Sebbene si mostri in pubblico sempre in forma impeccabile tra abiti bon ton e preziose tiare di diamanti, nella vita privata è una donna assolutamente comune che ama prendersi cura dei suoi figli. A dare prova della sua semplicità è la routine mattutina che contraddistingue le sue giornate, incentrate interamente sulla cura dei piccoli di casa.

Niente autisti e domestici

William e Kate un giorno saliranno sul trono inglese ma al momento continuano a vivere la loro quotidianità in modo assolutamente normale. A rivelarlo è stato Grand Harrold, lo storico maggiordomo della famiglia reale (ha lavorato a corte dal 2004 al 2011), che ha raccontato come le abitudini dei principi del Galles siano diverse da quelle delle "teste coronate" della vecchia guardia. Innanzitutto amano accompagnare personalmente i figli a scuola, l'obiettivo? Vogliono che fin da ora i sudditi capiscano che la loro monarchia sarà incentrata sulla famiglia e sulla semplicità. La loro casa, inoltre, non è "invasa" da domestici e personale, hanno ridotto al minimo indispensabile il proprio staff, consapevoli del fatto che riescono a fare tutto da soli proprio come ogni normale genitore.

Kate e William educano i figli a una vita "normale"

La priorità di William e Kate sono i figli George, Charlotte e Louis, che fin da piccoli sono stati abituati a una vita "normale" (basti pensare che in aula non vengono chiamati Sua Altezza Reale). I privilegi non vengono visti di buon occhio dalla coppia, visto che non farebbero altro che far crescere nei bimbi l'idea che tutto gli sia garantito e dovuto di diritto. Gli impegni reali cominciano solo dopo che i principini sono entrati in aula, dunque circa alle 10 del mattino e a patto che si prolunghino fino alla sera, ovvero quando i figli sono usciti da scuola. Insomma, William e Kate sembrano essere dei comuni genitori: non vogliono usufruire dei privilegi reali né per loro, né per i figli, ed è proprio questo dettaglio che li rende tanto apprezzati.