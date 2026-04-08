Kate Middleton e Charlotte si tengono per mano in pubblico: il dolce gesto contro l’etichetta è virale

La Royal Family inglese appare in pubblico al completo solo pochissime volte all'anno, per la precisione a Pasqua e a Natale, quando si riunisce per la tradizionale messa, e in tutte le occasione riesce a catalizzare l'attenzione dei media internazionali. La scorsa domenica i più attesi non potevano che essere i principi del Galles, che con i loro adorabili look coordinati in stile primaverile sono riusciti a incantare i sudditi. Ora, a distanza di giorni, emergono dei dettagli "nascosti" che dimostrano il rapporto affettuoso e profondo che li lega. Dopo che a rompere l'etichetta era stato re Carlo con il principino Louis, di recente a essere diventata virale è stata la foto di Charlotte con mamma Kate Middleton.

La foto virale di Kate Middleton e Charlotte

Kate Middleton e la principessina Charlotte hanno già fatto parlare di loro grazie ai meravigliosi look sfoggiati per assistere alla messa di Pasqua alla St George's Chapel di Windsor ma la cosa che in pochi hanno notato è che durante la tradizionale "sfilata" di fronte i fotografi si sono concesse un gesto tenerissimo. Sebbene l'etichetta reale lo proibisca, si sono tenute per mano in pubblico. Lo hanno fatto mentre erano di spalle, dando prova di condividere un legame super affiatato. Inutile dire che lo scatto è già diventato virale: mette in mostra il "lato umano" delle Royals inglesi, nonché un gesto protettivo dopo gli ultimi anni difficili vissuti a causa della malattia di Kate.

Kate Middleton e Charlotte si tengono per mano in pubblico

Charlotte è la "mini me" di Kate

Guardando mamma e figlia di spalle, è chiaro che si somigliano in modo impressionante anche in fatto di portamento e di capelli. Charlotte sembra essere la "mini me" di Kate Middleton: ama ispirarsi al suo stile bon-ton e alle sue acconciature super chic, tanto da aver indossato i capi di alcuni dei suoi stilisti preferiti proprio durante la messa di Pasqua. Insomma, Kate e Charlotte sono una mamma e una figlia assolutamente "normali" ed è proprio per questo che piacciono così tanto ai sudditi, tanto da aver fatto passare in secondo piano il fatto che tenersi per mano pubblicamente sia assolutamente proibito dal protocollo reale.