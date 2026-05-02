La principessa Charlotte compie 11 anni: look griffato e capelli lunghissimi nel ritratto di compleanno

Oggi, 2 maggio 2026, la Royal Family inglese festeggia un'importante ricorrenza: il compleanno della principessa Charlotte. Nata nel 2015, ha compiuto 11 anni e, come da tradizione, è diventata protagonista di un nuovo ritratto ufficiale. Così come successo con il fratellino Louis, a realizzarlo non è stata mamma Kate Middleton ma il fotografo di corte Matt Porteous. Immortalata sullo sfondo di un panorama bucolico durante il periodo pasquale, la secondogenita dei principi del Galles è apparsa cresciuta e super glamour: ecco tutti i dettagli dello scatto postato sui social dalla famiglia reale.

La principessa Charlotte somiglia sempre di più a papà William

"Auguriamo a Charlotte un felicissimo undicesimo compleanno", queste sono state le parole che hanno accompagnato il nuovo ritratto della principessa comparso sui social. Il dettaglio che balza subito all'occhio è che Charlotte è visibilmente cresciuta: è ormai un'adolescente e somiglia sempre di più sia al papà William che al fratello George. Si è fatta crescere i capelli come mamma Kate, li porta lisci e con la fila centrale, mettendo in risalto sia le lunghezze extra che i colpi di luce naturali. Un altro piccolo particolare che non è sfuggito ai fan? Charlotte ha sfoggiato una curatissima manicure con uno smalto celeste. Sebbene si tratti di una tinta convenzionalmente bandita dal protocollo reale, alla principessa è stato concesso uno strappo alla regola, visto che al momento non è ancora una working royal.

Polo Ralph Lauren

Il look casual della principessa Charlotte

Cosa ha indossato la principessa Charlotte per la foto dell'11esimo compleanno? L'avevamo lasciata in abiti super bon-ton alla messa di Pasqua, ora la ritroviamo in una versione casual decisamente più casual tra i boschi del palazzo reale. Nonostante il look sia ben diverso da quelli che solitamente sfoggia in pubblico, è lo stesso super chic. La principessina inglese ha infatti abbinato un paio di jeans scuri e con le taschine laterali a una camicia azzurra, completando il tutto con un maglione di cashmere a righe rosse e blu firmato Ralph Lauren. Qual è il suo prezzo? Sui principali e-commerce di moda viene venduto a poco più di 126 euro. Stando alle indiscrezioni, Charlotte festeggerà il compleanno in forma privata con i genitori e i fratelli e di sicuro riceverà come dono una torta fatta in casa cucinata dalla mamma in persona.