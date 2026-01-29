Quand’è che la principessa Charlotte potrà indossare la prima tiara secondo le regole del protocollo

La principessa Charlotte, la secondogenita di William e Kate Middleton, ha 10 anni e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Abituata a stare sotto i riflettori fin da quando era piccolissima, ha sempre mostrato grande classe ed eleganza, non lasciandosi mai andare a smorfie e sbadigli (come invece successo spesso ai fratellini George e Louis). Quale sarà il ruolo che andrà a coprire nella monarchia da grande? Essendo la terza nella linea di successione al trono, probabilmente non governerà mai il Regno Unito, ma presenzierà lo stesso a eventi istituzionali in rappresentanza della corona inglese. Quand'è che potrà indossare la sua prima tiara? Ecco cosa dice il protocollo sulla questione.

Charlotte destinata a diventare una influencer reale

La principessa Charlotte viene tenuta il più possibile lontana dalla vita mondana: i genitori Kate e William vogliono preservare la sua privacy, così da donarle un'infanzia "normale". Presto, però, dovrà presenziare più spesso agli eventi di corte, proprio come successo a tutte le principesse inglesi che non sono salite sul trono. In fatto di stile, in particolare, sembra che stia ereditando la passione per la moda dalla mamma, basti pensare al fatto che ogni abitino che indossa riesce a diventare super richiesto in poche ore. Insomma, al momento la principessina sembra avere tutte le carte in regola per diventare una influencer "reale".

Cosa dice il protocollo sulle tiare delle Royals

Cosa dire, invece, delle tiare di diamanti che indossano tutte le rappresentanti di casa Windsor? Stando alle regole del protocollo, i preziosi della collezione reale sono riservati agli eventi di gala, primi tra tutti i ricevimenti e i banchetti di Stato. Charlotte, però, dovrà aspettare ancora qualche anno per indossare un diadema. Non esiste un limite preciso sulla questione ma prima di lei la principessa Margaret ha dovuto aspettare i 18 anni per sfoggiare una tiara scintillante, mentre la principessa Anna i 17 anni. Diverso è il caso di Kate Middleton e di Lady Diana, che hanno ottenuto il grande privilegio per la prima volta nel giorno del matrimonio. Essendo nata Royal, Charlotte probabilmente indosserà la prima tiara prima delle nozze ma al momento è ancora solo una bambina, dunque dovrà continuare ad "accontentarsi" delle acconciature principesche e dei frontini gioiello.