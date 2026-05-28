Re Carlo nonno amorevole: torna dall’Irlanda e porta un dolce regalo alla nipote Charlotte

Re Carlo appare sempre serio e formale in pubblico ma nella vita privata sembra essere super amorevole. A dimostrarlo è stato il dolce gesto fatto per la nipote Charlotte, a cui ha portato un regalo speciale dal suo ultimo viaggio reale.

La Royal Family inglese vive costantemente sotto l’occhio vigile dei media, tanto che ogni apparizione pubblica e ogni indiscrezione che la riguarda riesce a finire sempre sulle prime pagine dei giornali. Di recente ad aver attirato le attenzioni è stato re Carlo III che, in occasione del recente viaggio in Irlanda con la moglie Camilla, ha pensato bene di portare un regalo speciale alla nipote, la principessina Charlotte, con la quale da sempre condivide un legame davvero affiatato.

Chi ha realizzato il braccialetto di perline di Charlotte

Qualche giorno fa re Carlo III è volato in Irlanda del Nord per alcuni impegni istituzionali ma, nonostante l’agenda fitta di appuntamenti, non ha dimenticato la famiglia lasciata a casa. Complice il fatto che con Charlotte ha sempre condiviso un rapporto speciale (forse perché somiglia in modo impressionante a Elisabetta II), il sovrano ha approfittato del viaggio per portarle un regalo molto particolare: un ciondolo di perline da applicare alla borsa. A realizzare l’accessorio è stato il brand Empower Flower, una gioielleria locale gestita da Rachel Rose, che è stata lieta di dare vita all'oggetto entrato di diritto nell'armadio della principessa.

Charlotte e la passione per i gioielli

Per quale motivo Carlo ha scelto proprio questo regalo? La principessina ama i gioielli e, come tutte le ragazzine della sua età, si diverte a confezionare lei stessa dei braccialetti che regala ai membri della famiglia (il papà William, ad esempio, ne indossava uno con la scritta “papà” al concerto di Taylor Swift). Certo, probabilmente un giorno sostituirà questo monili fatti a mano con i preziosi della collezione di casa Windsor, ma è chiaro che per il momento le viene concesso ancora tutto. Nonno Carlo non ha forse dato prova di nascondere un lato super amorevole dietro l’apparenza formale e rigorosa?