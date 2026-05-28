Bilbao è la città da visitare quest’estate: si raggiunge con meno di 100 euro e offre arte, storia e movida

Bilbao è una città che unisce diverse anime: antica, moderna, artistica. Dal centro storico costruito nel ‘300, alle testimonianze della rivoluzione industriale, fino al famosissimo Museo Guggenheim i luoghi da visitare non mancano sicuramente.

Museo Guggenheim e Arcos Rojos sul ponte La Salve a Bilbao, Spagna

Quando pensiamo alla Spagna la nostra mente vola subito a Barcellona, Madrid o alle Isole Canarie. Troppo raramente, invece, prendiamo in considerazione la parte settentrionale del paese più soleggiato d'Europa, i Paesi Baschi e, in particolare, la sua capitale, Bilbao. Cuore pulsante di questa comunità autonoma, Bilbao è una città vibrante dove arte, identità culturale e natura si incontrano creando un mix davvero energico e particolare. Inoltre, abbiamo controllato e i prezzi dei voli su Skyscanner e degli hotel su Booking sono assolutamente accessibili. Se si pensa ad esempio di fare un weekend improvvisato a giugno tra il 12 e il 14 i biglietti aerei da Milano e Roma costano rispettivamente circa 95 e 108 euro andata e ritorno, così come anche la vita ha dei prezzi bassi. Museo Guggenheim, Ponte di Vizcaya, San Juan de Gaztelugatxe: tra Bilbao e dintorni le cose da vedere sono tante e offrono diversi spunti di vista tutti egualmente sorprendenti.

Uno scorcio del centro di Bilbao

Bilbao e il cuore medievale dei Paesi Baschi

Considerata la perla dei Paesi Baschi, Bilbao ha saputo reinventarsi nel corso della storia. Nata come centro medievale, questa sua identità si respira ancora nel quartiere storico di Casco Viejo, conosciuto anche come Siete Calles, ovvero le sette vie originarie. Costruito nel ‘300, questo quartiere è attraversato da sette strade che si sviluppano in modo parallelo e sono intersecate perpendicolarmente, diventando un vero e proprio labirinto di stretti vicoli storici. In questo quartiere si trovano importanti edifici storici, come la Cattedrale di Santiago (o San Giacomo in italiano), edificio gotico del XIV secolo davvero suggestivo. La vita sociale qui si concentra invece in Plaza Nueva, dove è possibile trovare una movida davvero accogliente e vivace. Sempre a Casco Viejo imperdibile anche il Mercado de la Ribera, uno dei mercati coperti più grandi d'Europa e ideale per gustare i pintxos, ovvero i tradizionali stuzzichini e le tapas in miniatura tipici dei Paesi Baschi.

Casco Viejo, centro storico di Bilbao

Una metropoli industrializzata

Bilbao è la città dove il vecchio incontra il moderno. Divisa in due dal fiume Nervión, che è stato al centro della radicale trasformazione cittadina, tra il XIX e il XX secolo Bilbao ha vissuto un boom economico straordinario legato soprattutto all'industria siderurgica. Testimone di questi grandi cambiamenti è sicuramente il Ponte di Biscaglia che, costruito nel 1893 è il più antico ponte trasportatore al mondo, oggi è inoltre Patrimonio UNESCO. Un altro monumento di quegli anni, indimenticabile e mozzafiato, è il Teatro Arriaga, realizzato tra il 1885 e il 1890 dall'architetto Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo ed dedicato a Juan Crisóstomo de Arriaga, famoso compositore.

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Ponte di Biscaglia, Bilbao

La Bilbao moderna e artistica

La terza anima di Bilbao è quella artistica e architettonica. Dal XX secolo, infatti, la città si è trasformata in un vero e proprio punto di riferimento mondiale per quanto riguarda la scena culturale. In questo senso, il Museo Guggenheim, progettato da Frank Gehry e inaugurato nel 1997, è stato importantissimo a livello globale per il suo ruolo pionieristico nella promozione dell'arte moderna, e anche per la sua sede, un esempio architettonico che ha ispirato enormemente l'arte contemporanea. Creato con titanio, vetro e pietra è un edificio dalle forme fluide e innovative, considerato un capolavoro della corrente del decostruttivismo. Il Guggenheim ha dato vita all'effetto Bilbao, ovvero l'utilizzo dell'architettura e dell'arte come motore per rigenare il tessuto urbano ed economico. Ci sono infatti anche altri esempi di modernità, come lo spazio polifunzionale Azkuna Zentroa o il ponte Zubizuri.

Il rivestimento in titanio del Museo Guggenheim Bilbao

Una natura ancora incontaminata

A breve distanza dal centro città, si trovano poi diversi spazi naturali davvero incredibili. Primo fra tutti, il San Juan de Gaztelugatxe, un isolotto roccioso collegato alla terraferma da un ponte in pietra e 241 gradini, famoso per essere uno dei luoghi dove hanno girato la celebre serie britannica Il Trono di Spade.