Qual è la città che viene definita la “nuova Barcellona” (ma molto più economica)

Si chiama Castelló de la Plana ed è l’adorabile cittadina spagnola che viene definita la “nuova Barcellona” (ma con prezzi più contenuti): ecco tutto ciò che c’è da sapere.
A cura di Valeria Paglionico
Siete alla ricerca di un luogo caldo e divertente per organizzare un weekend fuori città? Non c'è bisogno di volare oltreoceano per trovare una location simile, basta puntare tutto sulla Spagna, il paese assolutamente perfetto per staccare la spina senza allontanarsi troppo da casa. La cosa che in pochi immaginano, però, è che è arrivato il momento di dire addio alle località rinomate come Madrid, Valencia o la Costa Blanca, bisogna puntare tutto su una piccola città ugualmente meravigliosa ma decisamente più economica: ecco qual è e perché viene definita la "nuova Barcellona".

Perché Castellò de la Plana è la "nuova Barcellona"

Si chiama Castelló de la Plana, si trova nella regione spagnola di Valencia e viene definita la "nuova Barcellona". Si tratta di una piccola cittadina medievale ricca di storia, di edifici architettonici unici nel loro genere e di tranquilli giardini, famosa per il suo clima caldo e mite, per il suo suggestivo lungomare e per la sua vida loca che si anima dopo il tramonto. Tra le curiosità che la riguardano c'è il fatto che il suo centro abitato è attraversato dal Meridiano di Greenwich. Il dettaglio da non sottovalutare? I costi qui sono ancora contenuti, basti pensare al fatto che una birra costa 3 euro, una notte in hotel per 2 persone 60 euro e una cena di tre portate in un ristorante tipico per due 50 euro.

Castelló de la Plana

Cosa fare a Castellò de la Plana

Cosa c'è da visitare a Castelló de la Plana? Il Mercado Central è una delle principali attrazioni: risale al 1949, è situato in pieno centro e offre una vasta gamma di prodotti locali e di souvenir. Si possono poi ammirare Torre Fadrí, un campanile indipendente costruito nel XV secolo, la Concattedrale gotica di Santa Maria e gli edifici in pietra arenaria che circondano Plaça Major. Da non dimenticare, le lunghe spiagge sabbiose, dove ci si può godere il tiepido sole primaverile fin dal mese di marzo (le temperature in questo periodo si aggirano intorno ai 18 gradi) tra relax, sport acquatici e passeggiate sul bagnasciuga. In serata, invece, si può organizzare un aperitivo a base di tapas, una cena tipica oppure una serata folle in discoteca: insomma Castelló de la Plana non ha nulla da invidiare alle grandi e rinomate città spagnole.

