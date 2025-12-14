Perché questa nota meta turistica è stata soprannominata il “giardino d’Europa”

stile e Trend
Sapete che esiste una cittadina soprannominata il “giardino d’Europa”? Ecco dove si trova e per quale motivo si è guadagnata questa definizione.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Siete alla ricerca di una meta turistica capace di fondere storia e cultura ma che, allo stesso tempo, offra delle temperature super miti anche in inverno? Esiste la soluzione che fa al caso proprio: si tratta di Murcia, nella Spagna sud-orientale, cittadina poco conosciuta ma dall'incredibile bellezza, che è stata soprannominata il "giardino d'Europa. Per quale motivo ha ottenuto questo riconoscimento?

Murcia e la variegata gastronomia locale

Perché Murcia si è "guadagnata" il titolo di giardino d'Europa? Grazie al suo clima favorevole e ai suoi terreni fertili, vanta una ricca e intensiva produzione agricola di frutta, verdura e agrumi (molti dei quali vengono esportati in tutta Europa). Non sorprende, dunque, che la gastronomia locale sia molto variegata, basata soprattutto su prodotti a chilometro zero e a denominazione originale. Chi organizza un viaggio in questa cittadina della Spagna, dunque, non può che rimanere piacevolmente sorpreso dall'offerta culinaria tipica. Tra ristorantini romantici, bar di tapas e locali all'ultima moda, c'è solo l'imbarazzo della scelta quando si vuole organizzare una cena fuori (a prezzi decisamente ragionevoli).

Murcia
Murcia

Perché visitare Murcia in autunno

Cosa si può visitare a Murcia? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la cittadina della Spagna è tutt'altro che bucolica: è ricca di storia e cultura e offre numerosi luoghi da esplorare, dalla Cattedrale di Murcia alla Plaza Cardenal Belluga, fino ad arrivare al municipio cittadino dipinto di rosa, al grandioso Palacio Episcopal e alla Plaza de las Floras (cosparsa di fiori). Percorribile interamente a piedi, è perfetta anche per darsi allo shopping tra negozi all'ultima moda. Ultimo dettaglio da non trascurare? È sempre soleggiata, tanto che anche a novembre registra una temperatura massima di 24 gradi. In quanti punteranno proprio su questo luogo per la loro prossima vacanza?

Immagine
