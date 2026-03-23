Vacanze di Pasqua 2026: dove è sicuro viaggiare e le mete da scoprire

Pasqua è l’occasione perfetta per un viaggio di inizio primavera in posti vicini e sicuri: con la crisi in Medio Oriente alcune mete sono sconsigliate.

Siviglia

Tradizione vuole che si trascorra il Natale il famiglia e la Pasqua "con chi vuoi": tanti, infatti, preferiscono approfittare dei giorni festivi per un bel viaggetto. Pasqua 2026 si presta particolarmente a questo programma, perché con un ponte strategico si può approfittare di qualche giorno in più di vacanza, così da prolungare i giorni off. Oltre alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta, si possono sfruttare il sabato precedente e aggiungere delle ferie nei giorni immediatamente prima o dopo, così da assicurarsi una combinazione perfetta per un bel viaggetto di inizio primavera, con cui inaugurare la bella stagione. Il periodo, purtroppo, non è dei più floridi lato travel. La situazione geopolitica, con la crisi in Medio Oriente, sta causando inevitabilmente dei problemi al settore dei trasporti, in termini di costi e non solo: voli cancellati, spazi aerei chiusi. Ecco perché chi ha in procinto di partire, è bene che si informi, perché il problema non riguarda solo il raggiungimento dei Paesi coinvolti (compresi Emirati Arabi Uniti), ma anche chi deve transitare in questi aeroporti solo per fare scalo e poi ripartire. Le vacanze pasquali si possono però ugualmente sfruttare per raggiungere destinazioni sicure, senza allontanarsi troppo, visto che i giorni a disposizione non consentono lunghi spostamenti. L'ideale è restare "nei paraggi" o comunque in posti facilmente raggiungibili, ma soprattutto non a rischio, non necessariamente in Italia. Anche il nostro Paese risente del caro-voli a causa della guerra. Una delle regioni che ne risente di più è la Sicilia. Il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato che è in corso "un forte crollo delle prenotazioni verso il Medio Oriente e un forte aumento delle prenotazioni per le compagnie aeree che operano su rotte a corto raggio all'interno dell'Europa".

Weekend di Pasqua tra lago di Como e lago Maggiore

Questo è il periodo dell'anno perfetto per andare alla scoperta di questo territorio, noto per le sue antiche dimore eleganti e i suoi giardini panoramici, veri e propri parchi sconfinati. La natura incontra l'architettura regalando uno spettacolo unico. Le location più belle del lago di Como sono Villa del Balbianello a Lenno, Villa Carlotta a Tremezzo (riaperta da poco), Villa Melzi a Bellagio, Villa Monastero a Varenna, Villa D’Este a Cernobbio. Le Terre Borromee del lago Maggiore non sono da meno. Il circuito comprende sei destinazioni: Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Parco del Mottarone e Castelli di Cannero. La nuova stagione è stata da poco inaugurata.

Villa Carlotta sul lago di Como

Pasqua alla scoperta dei borghi più belli d'Italia

Il tour pasquale si può strutturare alla scoperta dei borghi più belli del Paese: un'avventura da nord a sud anche last minute, tra questi piccoli gioielli che il mondo ci invidia. Sono posti ricchi di storia e tradizione, esiste anche un'associazione no-profit a loro dedicata, che li tutela e che si occupa di individuare quelli davvero unici per il loro valore storico, artistico e paesaggistico. Sono paesi che meritano di essere visitati e c'è davvero l'imbarazzo della scelta: da Pienza la cosiddetta "città ideale" nel cuore della Val d’Orcia a Ostuni soprannominata "città bianca" passando per Collodi in provincia di Pistoia dove si trova il Parco di Pinocchio.

Leggi anche Quando è Pasqua 2026, le date con i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza

Ostuni, Puglia

La Pasqua dei musei a Roma

La Capitale non stanca mai e soprattutto per gli appassionati di storia e arte, la domenica di Pasqua può essere l'occasione perfetta per fare il pienone. Il 5 aprile 2026, infatti, essendo la prima domenica del mese, torna la consueta iniziativa Domenica al Museo. Cittadini e turisti a Roma potranno approfittare di ingressi gratuiti nei musei, nei parchi archeologici statali, ma anche nei musei civici e nei siti archeologici del Sistema Musei di Roma Capitale. È l'occasione perfetta per visitare la città in tutta la sua bellezza, attraverso quei luoghi che ne custodiscono la storia più profonda. Aderiscono all'iniziativa alcuni dei luoghi simbolo della Città Eterna: il Pantheon, le Terme di Caracalla, la Galleria Spada, il Parco archeologico del Colosseo, il Museo dell’Ara Pacis, i Fori Imperiali, la Galleria d'Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia.

Colosseo, Roma

Passeggiando lungo il Sentiero Azzurro

Il Sentiero Azzurro consente di godersi i panorami mozzafiato delle Cinque Terre. È un percorso escursionistico perfetto da fare in questo periodo dell'anno, adatto a tutti: sono 12 chilometri che attraversano Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore nel giro di circa 6 ore. Inclusa nel percorso c'è anche la famosa Via dell'Amore, percorso panoramico a picco sul pare riaperto e tornato a disposizione dei visitatori dopo ben 12 anni. Il trekking non è la sola opportunità che offrono le Cinque Terre, tra gite in battello o in canoa, spiagge suggestive. Nelle immediate vicinanze ci si può spostare a Camogli, Portofino, Portovenere.

Riomaggiore

Pasqua all'insegna della lentezza nel "giardino della Danimarca"

La Fionia è un arcipelago tra la Selandia e lo Jutland soprannominato "Il giardino della Danimarca" e nominato Geoparco Mondiale dell'UNESCO nel marzo 2024: quasi un centinaio di isole, oltre 1.100 chilometri di costa, con ben 123 castelli (il più famoso è il castello di Egeskov). È un paradiso perfetto per avventure all'aria aperta e per fare un pieno di energia nel bel mezzo della natura incontaminata, all'insegna della vita lenta. Le isole sono perfette per lunghe passeggiate, esplorazioni in kayak, escursioni, campeggi sotto le stelle, battute di pesca. Alcune isole sono così piccole da essere attraversate tutte in bicicletta. Sull'isola di Fionia, la principale, trova posto l'antica fortezza ad anello nota come Nonnebakken, un interessante sito archeologico di epoca vichinga, nonché patrimonio mondiale dell'UNESCO. A Odense (il capoluogo) c'è invece il Museo dedicato a Hans Christian Andersen, nato proprio qui. Le altre isole sono Bjørnø, Lyø, Avernakø, Skarø, Drejø, Ærø e Hjortø, Langeland (con la splendida spiaggia di Ristinge Strand).

Castello di Egeskov, Fionia

Vacanze pasquali a Siviglia per la Semana Santa

A Siviglia si festeggia la Semana Santa (la Settimana Santa, quest'anno dal 29 marzo al 5 aprile), una tradizione pasquale molto sentita in Andalusia, che ha origini addirittura medievali. Recarsi qui in quei giorni significa calarsi in un clima estremamente caratteristico, fatto di processioni, eventi, concerti, sfilate di carri allegorici, cortei. Le strade si tramutano in teatri a cielo aperto dove si canta, si balla, si suona, si fa festa mentre nelle chiese si svolgono cerimonie e riti secolari, in un'atmosfera molto solenne. Insomma, Siviglia in questo specifico periodo dell'anno diventa un mix perfetto di mondanità e spiritualità, che può andare incontro alle preferenze di tutti i vacanzieri, certi di trovare davvero tanto da scoprire. L'evento più importante si svolge tra Giovedì e Venerdì Santo: è La Madrugá.