Quando è Pasqua 2026, le date con i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza

Pasqua 2026 cade nel giorno 5 aprile 2026, molto prima rispetto allo scorso anno. Questo perché la Pasqua è una ricorrenza mobile che cambia di anno in anno, dal Mercoledì delle ceneri fino alla domenica di Pasqua vera e propria. E a seconda dei calcoli, si parla di Pasqua alta, bassa oppure media. Pasqua 2026 quindi è Pasqua media. Data la combinazione di giorni feriali e festivi, si può anche approfittare di un ponte per sfruttare al meglio l'incastro e concedersi una breve fuga. La primavera è vicina, ci sono parchi e giardini in fiore da visitare nelle nostre città, ma ci si può spingere anche in una capitale europea vicina.

Quando cade Pasqua 2026 e quando finisce: le date in calendario

Il calendario delle festività pasquali è strutturato in una serie di appuntamenti fissi che si ripetono, ma che cadono sempre in giorni diversi. Dà avvio al periodo pasquale il Mercoledì delle Ceneri, quando comincia ufficialmente la Quaresima: come suggerisce il nome, sono i 40 giorni che precedono la domenica di Pasqua. Il calendario 2026 è:

16 febbraio 2026: mercoledì delle Ceneri, inizio di Quaresima (45 giorni prima di Pasqua)

22 febbraio: I domenica di Quaresima

1 marzo: II domenica di Quaresima

8 marzo: III domenica di Quaresima

15 marzo: IV domenica di Quaresima

22 marzo: V domenica di Quaresima

29 marzo: domenica delle Palme

2 aprile: giovedì Santo

4 aprile: sabato santo

5 aprile: domenica di Pasqua

6 aprile: lunedì dell'Angelo (la cosiddetta Pasquetta)

Come si calcola la data della Pasqua e perché cambia ogni anno

Pasqua è la prima domenica dopo la prima luna piena successiva all'equinozio di primavera. Secondo il calendario ecclesiastico, l'equinozio di primavera è fissato il 21 aprile. Ma è la luna piena a cambiare, perché il ciclo lunare non coincide perfettamente con l'anno solare. Per questo motivo la luna piena cade in date diverse ogni anno. Il primo calcolo da fare quindi è questo: la prima luna piena dopo il 21 marzo. La domenica successiva a quella luna piena è la domenica di Pasqua.

Quest'anno è una Pasqua alta o bassa?

A seconda del giorno in cui cade la Pasqua, si parla di Pasqua alta, bassa o media. La prima è compresa tra il 14 e il 25 aprile, la seconda tra il 22 marzo e il 2 aprile, la terza tra 3 e 13 aprile. La Pasqua più tardiva possibile, quella del 25 aprile, si è verificata pochissime volte nella storia: la prossima sarà il 25 aprile 2038, dopo secoli dall'ultima volta.

Vacanze di Pasqua 2026, dove andare per il ponte e cosa fare last minute

Come di tradizione, nel giorno di Pasquetta si è soliti organizzare una gita, ci si ritrova con gli amici o in famiglia per una grigliata all'aria aperta, una passeggiata al mare, un pranzo in campagna. È una consuetudine molto radicata nel nostro Paese: nel lunedì dell'Angelo si chiude il periodo delle festività pasquali e si ritorna poi alla normalità, il martedì. Gli studenti tornano tra i banchi di scuola si riprendono tutte le attività lavorative. Pasqua 2026, però, offre un'opportunità di svago in più. Si può approfittare di una combinazione strategica per aumentare i giorni di vacanza, godendosi un ponte. La spiegazione è semplice: la domenica di Pasqua è il 5 aprile, la Pasquetta è lunedì 6 aprile. Questo implica che si ha un ponte di tre giorni a disposizione col sabato 4 aprile (il sabato Santo) o addirittura di 4 giorni aggiungendo martedì 7 aprile. Sono pochi giorni, ma sufficienti per una fuga breve, senza allontanarsi troppo, magari approfittando di un volo last minute o di un'offerta che possa condurre in una nuova città da scoprire.