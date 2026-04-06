Pasquetta 2026, le immagini e le Gif di auguri più divertenti da mandare su WhatsApp il 6 aprile 

Il tempo delle gite e delle grigliate è arrivato: dopo Pasqua oggi celebriamo Pasquetta 2026, o il Lunedì dell’Angelo per essere più vicini alla tradizione cattolica. Qui sotto abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif da inviare ai vostri contatti per gli auguri di una buona Pasquetta. Sono gratis e sono ottime da pubblicare su Instagram e Facebook o inviare tramite WhatsApp.

Oggi, lunedì 6 aprile, è il momento in cui si festeggia Pasquetta. Come da tradizione, questa festa arriva il lunedì subito dopo Pasqua. Nella religione cattolica è il secondo giorno del tempo pasquale, quello in cui vicino al Santo Sepolcro ormai vuoto compare un angelo che annuncia la resurrezione di Gesù Cristo. Infatti Pasquetta è un nome secolare per questo giorno di festa: quello ufficiale è Lunedì dell'Angelo. In Italia è diventato un giorno festivo nel 1949. Più che alla tradizione religiosa, la Pasquetta è associata alle gite fuori porta e nello specifico alle grigliate.

Qui sotto vi abbiamo lasciato una nostra selezione di immagini, Gif e meme che potete usare per scambiare auguri con i vostri contatti. Trovate immagini ottime per qualsiasi occasione, da quelle divertenti a quelle più semplici. Sono tutte gratis e sono semplici da scaricare. Se ci state leggendo da smartphone basta tenerle premute e scegliere una delle opzioni legate a Scarica o Download. Se invece ci state leggendo da pc basta cliccare il tasto destro del mouse e scegliere anche qui Scarica o Download. Se proprio questi metodi non funzionano, vi consigliamo di fare uno screenshot.

Buona Pasquetta 2026, le immagini più belle da mandare su WhatsApp per fare gli auguri

Qui vi lasciamo una serie di immagini standard. Sono tutte card di auguri molto semplici, ottime per mandarle ad amici e parenti. Come vedete i temi di questi auguri sono legati alla primavera, alle uova e ai pranzi con famiglia e amici. Abbiamo inserito anche una card con un casatiello. Una volta che avrete scaricato le immagini le troverete salvate nella sezione Galleria: a questo punto basta mandarle come allegato.

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Pasquetta 2026: le Gif più belle da mandare gratis

Qui sotto invece trovate le Gif. Sono brevissimi formati video in cui potete vedere le immagini che si ripetono in sequenza. Sono adatte per tutti gli smartphone. Se avete difficoltà a scaricarle, a volte succede, potete anche cercare Pasquetta o Easter nella sezione di WhatsApp dedicata alle Gif. La trovate cliccando il tasto a forma di adesivo dove digitate i messaggi.

I meme e le immagini più divertenti per la Pasquetta 2026

In questa ultima sezione vi lasciamo i meme dedicati a Pasquetta. Sono tutte immagini semplici, non volgari e che sono perfette per inviare degli auguri e intanto strappare una risata ai vostri contatti.