Che tempo farà oggi a Pasqua e domani a Pasquetta: sole e temperature fino a 26 gradi, le previsioni meteo

Oggi, domenica 5 aprile, Pasqua 2026, l’Italia festeggia la Pasqua sotto un cielo sereno e temperature primaverili fino a 26°C. Sole prevalente e clima stabile interesseranno anche il giorno di Pasquetta. Condizioni ideali, dunque, per picnic e attività all’aperto su gran parte del Paese.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 5 aprile, l’Italia celebra la Pasqua sotto un cielo prevalentemente sereno e con temperature primaverili. Dopo giorni di maltempo al Centro-Sud, caratterizzati da piogge, vento e nevicate a bassa quota, l’Anticiclone delle Azzorre ha preso il sopravvento, portando stabilità e valori sopra la media stagionale su gran parte del Paese.

Le condizioni meteo favorevoli la faranno da padrone sicuramente oggi e proseguiranno anche domani, Lunedì dell’Angelo, con sole prevalente e temperature massime fino a 26°C. I venti saranno generalmente deboli e i mari calmi o poco mossi. Solo in Calabria e Sicilia si potranno ancora registrare alcuni isolati passaggi nuvolosi, ma senza fenomeni significativi.

Saranno quindi giornate ideali per pranzi all’aperto, passeggiate e picnic, con temperature che gradualmente superano quelle medie di questo periodo.

Leggi anche La principessa Charlotte con cappotto bicolor e ballerine griffate: è lei la star di Pasqua 2026

Il meteo di Pasqua, oggi domenica 5 aprile: bel tempo e temperature sopra la media

Oggi, giorno di Pasqua, il tempo sarà stabile su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli dai quadranti settentrionali. Come sottolinea Simone Abelli a Fanpage.it, le temperature saliranno rapidamente, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, con massime generalmente tra 20 e 25 gradi e punte localmente fino a 26°C.

Anche le zone meridionali e le Isole godranno di clima mite e soleggiato, ideale per chi vuole trascorrere la giornata all’aperto. I mari, ad eccezione di qualche tratto ancora mosso sullo Ionio, saranno generalmente calmi. La Pasqua 2026 si conferma quindi una festività all’insegna del sole e del bel tempo, con condizioni favorevoli per tutta la famiglia e per chi ha scelto gite fuori porta.

Che tempo farà domani a Pasquetta: sole e caldo in ulteriore aumento

Anche domani, Lunedì dell’Angelo, il meteo rimarrà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale. Secondo Abelli, le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento: le massime oscilleranno tra 18 e 25 gradi, con punte di 26-27°C, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna.

Il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche passaggio di nubi sulle zone montuose. I venti rimarranno deboli e i mari calmi o poco mossi, rendendo la giornata perfetta per picnic, escursioni e attività all’aperto. L’alta pressione garantirà condizioni stabili fino a metà settimana, con un clima primaverile più caldo della media, ideale per godersi appieno le festività.