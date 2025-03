Quando è Pasqua 2025: le date, i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Mercoledì 5 marzo 2025 comincia il periodo della Quaresima con il mercoledì delle Ceneri, ossia i 40 giorni che precedono la Pasqua. La Pasqua è una festa mobile perché ogni anno cade in un giorno diverso rispetto al precedente. Le radici della "mobilità" di questa festività religiosa sono da rintracciare nel terzo secolo dopo Cristo, precisamente nel 325, quando il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico cristiano, decise la data per la Pasqua. Quella che ancora oggi è nota come la festa principale della cristianità doveva coincidere con la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera: per questo ogni anno la data cambia. Pasqua 2025 si festeggia il 20 aprile, la Domenica delle Palme il 13 aprile, ossia la domenica precedente. La Pasqua cattolica quest'anno coincide con quella ortodossa.

Quando cade Pasqua 2025 e quando finisce: le date

Come ogni anno il calendario delle festività pasquale si apre col Mercoledì delle Ceneri: è il giorno che segna l'inizio delle Quaresima, 40 giorni prima della domenica di Pasqua. Di seguito le date delle festività pasquali:

5 marzo: mercoledì delle Ceneri, inizio di Quaresima;

9 marzo: I domenica di Quaresima;

16 marzo: II domenica di Quaresima;

23 marzo: III domenica di Quaresima;

30 marzo: IV domenica di Quaresima;

6 aprile: V domenica di Quaresima;

13 aprile: domenica delle Palme,

17 aprile: giovedì Santo;

20 aprile: domenica di Pasqua;

21 aprile: lunedì dell'Angelo (o Pasquetta).

Come si calcola la data della Pasqua e perché cambia ogni anno

Come anticipato la Pasqua cattolica viene stabilità seguendo il plenilunio primaverile. Cade la prima domenica dopo la prima luna piena dell'equinozio di primavera, dunque tra il 22 marzo e il 25 aprile. La data cambia tra Pasqua cattolica e Pasqua ortodossa (una fede religiosa particolarmente diffusa in Bulgaria, Cipro, Libano, Grecia, Macedonia, Ucraina, Russia, Romania).

Vacanze di Pasqua 2025: quando chiudono le scuole

In occasione delle vacanze pasquali, così come per quelle legate alle festività natalizie, il calendario scolastico in Italia prevede una serie di giorni di chiusura. La decisione di chiudere le scuole in occasioni della Pasqua, però, viene presa dalle singole regioni, per questo i calendari talvolta si differenziano. Quest'anno le scuole saranno chiuse da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 compresi, ad eccezione della Toscana le scuole riapriranno martedì 22 aprile, il giorno dopo il lunedì dell'Angelo.