Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermate

I rincari che normalmente si registrano nel settore trasporti in concomitanza con le festività, ora risentono ulteriormente della situazione di crisi geopolitica, delle conseguenze dovute al conflitto in Iran. In vista delle vacanze pasquali si può già registrare un aumento nei prezzi dei biglietti di treni e aerei: viaggiare, in quei giorni, potrebbe rivelarsi un salasso. A pagarne le conseguenze sarà soprattutto chi dovrà raggiungere la Sicilia, per ricongiungersi con la famiglia o gli amici e trascorrere con loro la Pasqua 2026. Da tempo, infatti, i collegamenti da e per l'isola sono i più costosi.

L'Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici (Assoutenti) ha analizzato i prezzi dei biglietti aerei. Per Catania: da Genova 418 euro, da Torino 327 euro, da Firenze 320 euro, da Milano 290 euro. Per Palermo: da Torino 268 euro, da Milano 256 euro, da Venezia 249 euro, da Bologna 201 euro. "Si tratta di tariffe destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni come effetto della maggiore domanda da parte dei cittadini che vogliono tornare a casa durante le feste, ma su viaggi e spostamenti in aereo degli italiani incombe anche un'altra minaccia: i rincari dei carburanti e le perdite subite dalle compagnie aeree negli ultimi giorni a causa della chiusura degli spazi aerei rischiano di essere a breve trasferiti sulle tariffe praticate ai consumatori": è l'analisi di Gabriele Melluso, il Presidente.

Proprio per venire incontro all'esigenza di chi vuole tornare dai propri cari senza dover spendere una fortuna, è stato nuovamente organizzato il Sicilia Express, un treno speciale volutamente economico, che possa facilitare gli spostamenti e dare la possibilità di viaggiare anche a chi non ha molta disponibilità economica. L'iniziativa si deve alla Regione Sicilia, in risposta all'impennata dei prezzi, che grava molto sul budget di chi necessita di un collegamento con l'isola. A Natale 2025 è stata accolta con entusiasmo.

Sicilia Express da Torino a Messina: date e fermate per Pasqua 2026

Si parte da Torino Porta Nuova il 2 aprile alle 11.50 facendo tappa a Bologna, Roma, Salerno con arrivo a Messina la mattina successiva alle 8:45. Da qui il convoglio si divide: un mezzo va verso Palermo con arrivo alle 12:05, l'altro verso Siracusa alle 12:30. Il ritorno è programmato per il 7 aprile con le stesse fermate, toccando le stesse stazioni ma a ritroso. Nella sezione Palermo: Messina C.le, Milazzo, Capo d'Orlando, S. Stefano di C., Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, Palermo C.le. Nella sezione Siracusa: Messina C.le, Taromina G., Giarre Riposto, Acireale, Catania C.le, Lentini, Augusta, Siracusa. E a salire: Torino Porta Nuova, Milano Lambrate, Parma, Modena, Bologna, Firenze S.M.N., Roma Tiburtina, Salerno.

Prezzi dei biglietti e posti disponibili sul Sicilia Express

Chi deve raggiungere Palermo, Catania e Messina partendo dal Nord e dal Centro Italia, grazie a questa misura potrà farlo a un prezzo agevolato. Il Sicilia Express, infatti, attraverserà l'Italia intera da un capo all'altro, collegando Torino alla Sicilia. I posti disponibili sono 550: il biglietto ha un costo fisso di 29,90 euro e saranno disponibili a partire dal 22 marzo sui canali ufficiali di vendita: app, biglietterie e agenzie autorizzate.