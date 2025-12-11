Sicilia Express a Natale 2025, corse raddoppiate a prezzi low cost: le nuove date e i costi dei biglietti

Il “Sicilia Express” raddoppia le corse per Natale, offrendo ai siciliani residenti al Nord un viaggio comodo ed economico contro il caro voli. I biglietti saranno in vendita dal 13 dicembre. Sono previste due nuove date per l’andata (il 20 e 27 dicembre) e altre due per il ritorno (il 5 e il 10 gennaio 2026).

Il treno Sicilia Express

Chi vuole tornare a casa durante il periodo natalizio deve spesso vedersela con prezzi altissimi dei trasporti. Fanpage.it sta raccogliendo le testimonianze dei vostri viaggi. Il quadro che ne esce fuori è parecchio critico. Se anche tu hai avuto un’esperienza simile o stai avendo difficoltà nel tornare a casa per le feste, scrivici a segnalazioni@fanpage.it o clicca qui.

Tornare a casa per Natale, per molti siciliani che vivono al Nord, è da anni un piccolo lusso. I prezzi dei voli per Palermo, Catania o altre città dell’Isola sfiorano cifre che sembrano appartenere a viaggi esotici: anche solo un biglietto andata e ritorno può superare i 350 euro, e con il bagaglio in stiva si raggiungono facilmente i 700 euro.

Per questo, anche quest’anno, il “Sicilia Express” raddoppia le corse per le festività natalizie, offrendo un’alternativa comoda, economica e pensata su misura per chi vuole ricongiungersi con le proprie famiglie.

Le partenze da Torino sono previste per il 20 e il 27 dicembre, mentre il ritorno è fissato per il 5 e il 10 gennaio. I due treni verso la Sicilia metteranno a disposizione 1.100 posti, con biglietti acquistabili a partire dalle ore 12 di sabato 13 dicembre, a tariffe comprese tra 24,90 e 29,90 euro.

Le nuove date del Sicilia Express a Natale 2025 e quanto costano i biglietti

Il treno collega Torino alle principali città siciliane: Messina, da cui una sezione del treno prosegue verso Siracusa e l’altra verso Palermo Centrale.

“Il Sicilia Express non è solo un successo organizzativo, ma un segno di attenzione ai siciliani ovunque si trovino”, sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani. “Con il raddoppio delle corse, più persone potranno tornare nella propria terra in modo comodo, sicuro ed economico, ritrovare la famiglia e vivere il Natale nei luoghi di origine”.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità guidato da Alessandro Aricò, è stata concepita come un progetto che unisce tradizione e modernità, offrendo non solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di viaggio. Durante il tragitto, infatti, i passeggeri potranno partecipare a momenti di intrattenimento musicale dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e laboratori legati al mondo del vino e dei dolci siciliani. Tra gli ospiti confermati figurano il cantante Lello Analfino e il giovane tenore Alberto Urso, vincitore del talent show Amici.

Sono previste due nuove date dunque per l'andata (il 20 e 27 dicembre) e altre due per il ritorno (il 5 e il 10 gennaio 2026). I biglietti si possono acquistare a partire dalle ore 12 di sabato 13 dicembre, a tariffe comprese tra 24,90 e 29,90 euro.

Tornare a casa a Natale può costare fino al +900% in più

Il progetto nasce in risposta al caro voli, fenomeno ormai noto: secondo il Codacons, le tariffe dei voli tra Nord Italia e Sicilia durante le festività possono crescere fino al +900% rispetto ai periodi ordinari. Le alternative via treno, con Intercity diretti, richiedono oltre venti ore e spesso non ci sono posti disponibili; le soluzioni combinate di Frecciarossa e traghetto trasformano il viaggio in una vera e propria prova di resistenza.

Il “Sicilia Express” rappresenta dunque una risposta concreta a questa difficoltà, garantendo un ritorno a casa accessibile, sicuro e confortevole, e magari anche un’occasione per vivere il viaggio come un momento di aggregazione e festa con altri conterranei.

I biglietti saranno acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali Trenitalia a partire da sabato 13 dicembre. Un’opportunità che ogni anno registra un crescente numero di richieste, confermando il “Sicilia Express” come uno degli appuntamenti più attesi (e necessari) dalle famiglie siciliane che vivono fuori dall’Isola.