video suggerito

Sicilia Express, il treno che collega Torino a Messina: quanto costa il biglietto e quali fermate fa Il treno ha due vagoni ristorante e 544 posti totali. Viaggerà il 21 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025 e toccherà tutte le principali città italiane. A volerlo è stato il governatore siciliano Renato Schifani. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Partenza il 21 dicembre da Torino, ritorno a Messina il 5 gennaio. Piemonte e Sicilia sono ora più vicine. Fs Treni Turistici Italiani ha ufficialmente lanciato il Sicilia Express, un modo alternativo ed economicamente accessibile per consentire soprattutto agli isolani di raggiungere la propria terra per il periodo natalizio per poi tornare nei luoghi di lavoro alla fine delle feste.

A volerlo è stato il governatore Renato Schifani. "Il governo regionale sta mettendo in campo ogni intervento possibile per supportare tutti quei siciliani, lavoratori o studenti, che per scelta o per necessità vivono nel Nord Italia e desiderano raggiungere i propri cari per trascorrere assieme le festività natalizie”, ha spiegato il Presidente della Regione Sicilia.

Schifani ha sottolineato che sono già attive misure per contrastare il caro voli, che la Regione punta a potenziare ulteriormente. “Sono fiducioso – ha detto ancora – e penso che in molti apprezzeranno questa modalità di spostamento e magari riscopriranno il treno come valido e comodo mezzo di trasporto anche per lunghi viaggi. L'auspicio è di poter ripetere questa esperienza anche in altri periodi dell'anno”.

Leggi anche Ragazzino prende a pugni capotreno che gli chiede il biglietto e gli fa saltare due denti: è ricercato

Il costo del biglietto del Sicilia Express

Il Sicilia Express, con una capienza totale di 544 posti, offrirà due carrozze ristorante dove saranno serviti prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana per tutta la durata del viaggio. Gli animali domestici saranno ammessi a bordo. I biglietti saranno disponibili sul sito www.fstrenituristici.it e tramite i canali di vendita di Trenitalia. Il costo è di 29 euro.

L'iniziativa è stata presentata alla stazione di Milano Centrale dall'AD di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, insieme agli assessori ai Trasporti e alle Infrastrutture della Sicilia, Alessandro Aricò, e della Lombardia, Claudia Maria Terzi e Franco Lucente.

L'esperienza a bordo sarà resa speciale dalla partecipazione di volti noti, tra cui l'attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista Alessandro Enriquez e vari influencer, che narreranno il viaggio verso la Sicilia.

Tutte le date e le fermate del treno

Il treno partirà dunque il 21 dicembre alle 15.05 dalla stazione di Torino Porta Nuova e arriverà a Messina l'indomani alle 9.45.

Sono previste fermate a Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno. Una volta superato lo Stretto, il treno si dividerà in due sezioni: la prima partirà alle 10:20 per Palermo, con arrivo alle 13:35 e fermate a Milazzo, Capo d'Orlando, Santo Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria; la seconda partirà alle 10:10 per Siracusa, con arrivo alle 13:15 e fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini e Augusta.

Il viaggio di ritorno, previsto per il 5 gennaio 2025, partirà da Messina alle 18:50, con arrivo a Torino Porta Nuova alle 12:50 del giorno successivo.