Le migliori Bandiere Blu della Spagna: quali spiagge visitare nell’estate 2026

La prossima estate volete organizzare una vacanza in Spagna? Ecco quali sono le spiagge che hanno ricevuto la Bandiera Blu da visitare assolutamente.

Manca sempre meno all'estate 2026 e in moltissimi stanno scegliendo la meta balneare ideale per le loro vacanza. Coloro che vogliono godersi qualche giorno in riva al mare ma lontano dall'Italia possono puntare tutto sulla Spagna. Così come nel nostro paese, anche qui sono state assegnate le Bandiere Blu, i riconoscimenti ambitissimi nel settore balneare che ogni anno premiano le spiagge che soddisfano elevati standard di qualità dell'acqua, igiene e servizi. In questo 2026 sono stati assegnati ben 794 titoli, di cui 151 si trovano nella Costa Blanca: ecco quali sono le migliori spiagge premiate.

Le spiagge Bandiera Blu in Costa Blanca e a Minorca

Con le sue 794 spiagge Bandiera Blu, la Spagna ha raggiunto un nuovo record nel settore. Quali sono le mete premiate da non perdere? La prima è Cala Lanuza, lungo la Costa Blanca al nord di Alicante, entrata per la prima volta in lista grazie alla sua sabbia bianca circondata da palme e rocce. A chi è consigliata? A chi vuole fare snorkeling e avvistare granchi.

Praia das Catedrais

Si può continuare con Praia das Catedrais, in Galizia, una spiaggia lunga 1,5 km che sembra essere uscita da un seti cinematografiche. Tra le zone più premiate c'è l'isola di Minorca, dove si può fare visita a Cala Galdana, location perfetta per chi vuole ammirare un panorama da cartolina, oppure a Son Bou, l'ideale per le famiglie grazie alla sua sabbia fine e alle sue acque cristalline.

Son Bou

Da Ibiza a Murcia, le spiagge da visitare nell'estate 2026

Chi fa tappa a Ibiza può visitare Es Figueral, una spiaggia insolitamente rilassante che offre sabbia dorata, pace, tranquillità e scogliere a picco sul mare. A Lanzarote, nelle Canarie, si può puntare tutto su Playa del Reduto, la principale spiaggia urbana di Arrecife che offre una vasta gamma di caffè, bar e ristoranti.

Playa del Reduto

Sulla "terraferma", invece, si può optare per la spiaggia di Sant Miguel di Barcellona, famosa per la sua atmosfera vivace, oppure per Playa la Malagueta a Malaga, un vero e proprio punto di ritrovo sociale dove ci si può riposare al termine di un tour della città. Meravigliosa anche Cala Cortina, a Murcia, un'oasi di tranquillità ben diversa dalle spiagge più affollate della Spagna.