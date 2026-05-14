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Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: Liguria la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in lista

La FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le regioni che hanno ottenuto più riconoscimenti per la pulizia delle acque, l’efficienza dei servizi, la gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale.
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A cura di Valeria Paglionico
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L'estate si avvicina e, come da tradizione, la FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026, ovvero l'elenco di spiagge premiate per la pulizia delle acque, l'efficienza dei servizi, la gestione dei rifiuti e l'educazione ambientale. Le acque cristalline della Sardegna, i paradisi incontaminati di Puglia e Calabria e le iconiche location della Costiera Amalfitana: ecco la mappa completa delle spiagge premiate quest'anno, da visitare almeno una volta durante la bella stagione.

La Liguria è la regione più premiata: le spiagge Bandiera Blu 2026 in Italia

Per il 2026 sono 257 i comuni premiati con la Bandiera Blu, dunque 11 in più rispetto allo scorso anno, di cui 14 nuovi ingressi e 3 non confermati. La Liguria è la regione più premiata con 35 nomi in lista (due sono delle novità). A seguire ci sono la Puglia con 27 riconoscimenti e la Calabria con 26 (quest'ultima ha registrato ben 4 nuovi ingressi). La Campania e le Marche hanno mantenuto le loro 20 Bandiere Blu della Campania e sono state raggiunte dalla Toscana, salita a 20. La Sardegna conta 17 località con un nuovo ingresso, la Sicilia 16 con 2 new entry, l'Abruzzo ha riconfermato le sue 16 bandiere. Conferma anche per le 12 spiagge del Trentino Alto Adige, mentre l'Emilia Romagna ha raggiunto quota 11 con un nuovo ingresso. Il Lazio è sceso a 10 con un'uscita, il Veneto si è mantenuto a quota 9, la Basilicata a quota 5 e il Piemonte a 4. La Lombardia è salita a 4 con un nuovo ingresso e il Friuli ha mantenuto le 2 Bandiere del 2025. Chiude la lista il Molise, che resta a 2 riconoscimenti. Per quanto riguarda le Bandiere Blu sui laghi, queste sono salite a 23 con l'ingresso di un nuovo comune, mentre sono 87 87 approdi premiati.

Le nuove spiagge aggiunte alla lista Bandiera Blu 2026

I nuovi ingressi nella lista Bandiere Blu 2026 sono sparsi su tutta Italia. In Calabria le new entry sono i comuni di Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri, mentre in Puglia Morciano di Leuca e Tricase. Ispica e Lipari per la Sicilia, Teulada per la Sardegna, Rimini per l'Emilia Romagna: a chiudere la lista di nuovi comuni sono Andora e Taggia in Liguria, Limone sul Garda in Lombardia e Monte Argentario in Toscana. A essere usciti dalla classifica, invece, sono San Felice al Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano del Capo in Puglia (nessuno di loro è stato riconfermato).

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I criteri di premiazione delle spiagge

Per ottenere la Bandiera Blu non basta un mare cristallino e una spiaggia paradisiaca, la FEE valuta le location in base a criteri rigidissimi. Come prima cosa si analizza la qualità delle acque: campionamenti regolari devono certificare l'assenza di inquinamento. Bisogna poi prendere in esame l'educazione ambientale del luogo, dunque la presenza di attività e pannelli informativi esaustivi per i turisti, e la gestione dei rifiuti (la raccolta differenziata deve essere obbligatoria e la pulizia dell'arenile costante). Infine, è necessario valutare sicurezza e servizi: sono essenziali la presenza del pronto soccorso e dei bagnini e l'accessibilità deve essere garantita a tutti.

L'elenco completo Bandiera Blu 2026 regione per regione

  • Piemonte
    Cannobio – Lido
    Cannero Riviera – Spiaggia Lido
    Verbania – Fondotoce – Isolino
    Gozzano – Lido di Gozzano
  • Lombardia
    5. Limone sul Garda – Tifù, Cola
    6. Toscolano Maderno – Lido Azzurro
    7. Gardone Riviera – Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò
    8. Sirmione – Lido delle Grotte
  • Trentino Alto Adige
    9. Vallelaghi – Lido Terlago, Tre Faggi
    10. Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone
    11. Tenno – Spiaggia Grande
    12. Bondone – Porto Camarelle
    13. Bedollo – Località Piazza
    14. Baselga di Pinè – Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido
    15. Pergine Valsugana – San Cristoforo
    16. Tenna – Spiaggia di Tenna
    17. Calceranica al Lago – Alle Barche/Pescatore/ Riviera
    18. Levico Terme – Spiaggia Levico
    19. Caldonazzo – Lido/Spiaggetta
    20. Lavarone – Lido Marzari
  • Liguria
    21. Bordighera – Litorale
    22. Sanremo – Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice
    23. Taggia – Arma di Taggia
    24. Riva Ligure – Centro
    25. Santo Stefano al Mare – Il Vascello, Baia Azzurra
    26. San Lorenzo al Mare – Baia delle Vele, U’ Nustromu-Prima Punta
    27. Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina
    28. Diano Marina – Litorale
    29. Andora – Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria
    30. Laigueglia – Litorale di levante
    31. Borghetto Santo Spirito – Litorale
    32. Loano – Spiaggia di Loano
    33. Pietra Ligure – Ponente
    34. Borgio Verezzi – Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano
    35. Finale Ligure – Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso
    36. Noli – Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi
    37. Spotorno – Lido
    38. Bergeggi – Villaggio del Sole, Il Faro
    39. Savona – Fornaci
    40. Albissola Marina – Lido
    41. Albisola Superiore – Lido
    42. Celle Ligure – Ponente, Levante
    43. Varazze – Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra
    44. Sori – Spiaggia Centrale di Sori
    45. Recco – Ciappea, Spiaggia Centrale
    46. Camogli – Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso
    47. Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi
    48. Chiavari – Spiaggia Porto
    49. Lavagna – Lungomare
    50. Sestri Levante – Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso
    51. Moneglia – La Secca, Levante, Centrale LA SPEZIA
    52. Framura – Spiaggia Vallà-Apicchi, Fornaci
    53. Bonassola – Litorale
    54. Levanto – Levante Porto Levanto, Ghiararo
    55. Lerici – Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella, Venere azzurra
  • Toscana
    56. Carrara – Marina di Carrara Centro-Ovest
    57. Massa – Marina di Massa, Ricortola
    58. Forte dei Marmi – Litorale
    59. Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano
    60. Camaiore – Lido di Camaiore
    61. Viareggio – Ponente/Levante, Torre del Lago Puccini
    62. Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa
    63. Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma
    64. Rosignano Marittimo – Castiglioncello, La Mazzanta
    65. Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina
    66. Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud
    67. Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci
    68. San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia – Fosso delle Rozze
    69. Piombino – Parco Naturale della Sterpaia
    70. Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce, La Marina
    71. Follonica – Follonica Sud, Follonica Nord
    72. Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/ Roccamare
    73. Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a mare
    74. Monte Argentario – Cala Galera, Feniglia, Pozzarello
    75. Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Tagliata, Feniglia Centro
  • Friuli Venezia Giulia
    76. Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Spiaggia Pineta
    77. Lignano Sabbiadoro – Lido
    78. San Michele al Tagliamento – Bibione
    79. Caorle – Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante
    80. Eraclea – Eraclea Mare
    81. Jesolo – Lido, Levante
    82. Cavallino Treporti – Litorale di ponente
    83. Venezia – Lido di Venezia, Alberoni
    84. Chioggia – Sottomarina, Le Dune
    85. Rosolina – Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo
    86. Porto Tolle – Conchiglie, Boccasette, Barricata
  • Emilia Romagna
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