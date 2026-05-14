Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: Liguria la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in lista

La FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le regioni che hanno ottenuto più riconoscimenti per la pulizia delle acque, l’efficienza dei servizi, la gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale.

L'estate si avvicina e, come da tradizione, la FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026, ovvero l'elenco di spiagge premiate per la pulizia delle acque, l'efficienza dei servizi, la gestione dei rifiuti e l'educazione ambientale. Le acque cristalline della Sardegna, i paradisi incontaminati di Puglia e Calabria e le iconiche location della Costiera Amalfitana: ecco la mappa completa delle spiagge premiate quest'anno, da visitare almeno una volta durante la bella stagione.

La Liguria è la regione più premiata: le spiagge Bandiera Blu 2026 in Italia

Per il 2026 sono 257 i comuni premiati con la Bandiera Blu, dunque 11 in più rispetto allo scorso anno, di cui 14 nuovi ingressi e 3 non confermati. La Liguria è la regione più premiata con 35 nomi in lista (due sono delle novità). A seguire ci sono la Puglia con 27 riconoscimenti e la Calabria con 26 (quest'ultima ha registrato ben 4 nuovi ingressi). La Campania e le Marche hanno mantenuto le loro 20 Bandiere Blu della Campania e sono state raggiunte dalla Toscana, salita a 20. La Sardegna conta 17 località con un nuovo ingresso, la Sicilia 16 con 2 new entry, l'Abruzzo ha riconfermato le sue 16 bandiere. Conferma anche per le 12 spiagge del Trentino Alto Adige, mentre l'Emilia Romagna ha raggiunto quota 11 con un nuovo ingresso. Il Lazio è sceso a 10 con un'uscita, il Veneto si è mantenuto a quota 9, la Basilicata a quota 5 e il Piemonte a 4. La Lombardia è salita a 4 con un nuovo ingresso e il Friuli ha mantenuto le 2 Bandiere del 2025. Chiude la lista il Molise, che resta a 2 riconoscimenti. Per quanto riguarda le Bandiere Blu sui laghi, queste sono salite a 23 con l'ingresso di un nuovo comune, mentre sono 87 87 approdi premiati.

Le nuove spiagge aggiunte alla lista Bandiera Blu 2026

I nuovi ingressi nella lista Bandiere Blu 2026 sono sparsi su tutta Italia. In Calabria le new entry sono i comuni di Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri, mentre in Puglia Morciano di Leuca e Tricase. Ispica e Lipari per la Sicilia, Teulada per la Sardegna, Rimini per l'Emilia Romagna: a chiudere la lista di nuovi comuni sono Andora e Taggia in Liguria, Limone sul Garda in Lombardia e Monte Argentario in Toscana. A essere usciti dalla classifica, invece, sono San Felice al Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano del Capo in Puglia (nessuno di loro è stato riconfermato).

I criteri di premiazione delle spiagge

Per ottenere la Bandiera Blu non basta un mare cristallino e una spiaggia paradisiaca, la FEE valuta le location in base a criteri rigidissimi. Come prima cosa si analizza la qualità delle acque: campionamenti regolari devono certificare l'assenza di inquinamento. Bisogna poi prendere in esame l'educazione ambientale del luogo, dunque la presenza di attività e pannelli informativi esaustivi per i turisti, e la gestione dei rifiuti (la raccolta differenziata deve essere obbligatoria e la pulizia dell'arenile costante). Infine, è necessario valutare sicurezza e servizi: sono essenziali la presenza del pronto soccorso e dei bagnini e l'accessibilità deve essere garantita a tutti.

L'elenco completo Bandiera Blu 2026 regione per regione