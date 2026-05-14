Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: Liguria la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in lista
L'estate si avvicina e, come da tradizione, la FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026, ovvero l'elenco di spiagge premiate per la pulizia delle acque, l'efficienza dei servizi, la gestione dei rifiuti e l'educazione ambientale. Le acque cristalline della Sardegna, i paradisi incontaminati di Puglia e Calabria e le iconiche location della Costiera Amalfitana: ecco la mappa completa delle spiagge premiate quest'anno, da visitare almeno una volta durante la bella stagione.
La Liguria è la regione più premiata: le spiagge Bandiera Blu 2026 in Italia
Per il 2026 sono 257 i comuni premiati con la Bandiera Blu, dunque 11 in più rispetto allo scorso anno, di cui 14 nuovi ingressi e 3 non confermati. La Liguria è la regione più premiata con 35 nomi in lista (due sono delle novità). A seguire ci sono la Puglia con 27 riconoscimenti e la Calabria con 26 (quest'ultima ha registrato ben 4 nuovi ingressi). La Campania e le Marche hanno mantenuto le loro 20 Bandiere Blu della Campania e sono state raggiunte dalla Toscana, salita a 20. La Sardegna conta 17 località con un nuovo ingresso, la Sicilia 16 con 2 new entry, l'Abruzzo ha riconfermato le sue 16 bandiere. Conferma anche per le 12 spiagge del Trentino Alto Adige, mentre l'Emilia Romagna ha raggiunto quota 11 con un nuovo ingresso. Il Lazio è sceso a 10 con un'uscita, il Veneto si è mantenuto a quota 9, la Basilicata a quota 5 e il Piemonte a 4. La Lombardia è salita a 4 con un nuovo ingresso e il Friuli ha mantenuto le 2 Bandiere del 2025. Chiude la lista il Molise, che resta a 2 riconoscimenti. Per quanto riguarda le Bandiere Blu sui laghi, queste sono salite a 23 con l'ingresso di un nuovo comune, mentre sono 87 87 approdi premiati.
Le nuove spiagge aggiunte alla lista Bandiera Blu 2026
I nuovi ingressi nella lista Bandiere Blu 2026 sono sparsi su tutta Italia. In Calabria le new entry sono i comuni di Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri, mentre in Puglia Morciano di Leuca e Tricase. Ispica e Lipari per la Sicilia, Teulada per la Sardegna, Rimini per l'Emilia Romagna: a chiudere la lista di nuovi comuni sono Andora e Taggia in Liguria, Limone sul Garda in Lombardia e Monte Argentario in Toscana. A essere usciti dalla classifica, invece, sono San Felice al Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano del Capo in Puglia (nessuno di loro è stato riconfermato).
I criteri di premiazione delle spiagge
Per ottenere la Bandiera Blu non basta un mare cristallino e una spiaggia paradisiaca, la FEE valuta le location in base a criteri rigidissimi. Come prima cosa si analizza la qualità delle acque: campionamenti regolari devono certificare l'assenza di inquinamento. Bisogna poi prendere in esame l'educazione ambientale del luogo, dunque la presenza di attività e pannelli informativi esaustivi per i turisti, e la gestione dei rifiuti (la raccolta differenziata deve essere obbligatoria e la pulizia dell'arenile costante). Infine, è necessario valutare sicurezza e servizi: sono essenziali la presenza del pronto soccorso e dei bagnini e l'accessibilità deve essere garantita a tutti.
L'elenco completo Bandiera Blu 2026 regione per regione
- Piemonte
Cannobio – Lido
Cannero Riviera – Spiaggia Lido
Verbania – Fondotoce – Isolino
Gozzano – Lido di Gozzano
- Lombardia
5. Limone sul Garda – Tifù, Cola
6. Toscolano Maderno – Lido Azzurro
7. Gardone Riviera – Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò
8. Sirmione – Lido delle Grotte
- Trentino Alto Adige
9. Vallelaghi – Lido Terlago, Tre Faggi
10. Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone
11. Tenno – Spiaggia Grande
12. Bondone – Porto Camarelle
13. Bedollo – Località Piazza
14. Baselga di Pinè – Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido
15. Pergine Valsugana – San Cristoforo
16. Tenna – Spiaggia di Tenna
17. Calceranica al Lago – Alle Barche/Pescatore/ Riviera
18. Levico Terme – Spiaggia Levico
19. Caldonazzo – Lido/Spiaggetta
20. Lavarone – Lido Marzari
- Liguria
21. Bordighera – Litorale
22. Sanremo – Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice
23. Taggia – Arma di Taggia
24. Riva Ligure – Centro
25. Santo Stefano al Mare – Il Vascello, Baia Azzurra
26. San Lorenzo al Mare – Baia delle Vele, U’ Nustromu-Prima Punta
27. Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina
28. Diano Marina – Litorale
29. Andora – Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria
30. Laigueglia – Litorale di levante
31. Borghetto Santo Spirito – Litorale
32. Loano – Spiaggia di Loano
33. Pietra Ligure – Ponente
34. Borgio Verezzi – Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano
35. Finale Ligure – Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso
36. Noli – Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi
37. Spotorno – Lido
38. Bergeggi – Villaggio del Sole, Il Faro
39. Savona – Fornaci
40. Albissola Marina – Lido
41. Albisola Superiore – Lido
42. Celle Ligure – Ponente, Levante
43. Varazze – Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra
44. Sori – Spiaggia Centrale di Sori
45. Recco – Ciappea, Spiaggia Centrale
46. Camogli – Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso
47. Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi
48. Chiavari – Spiaggia Porto
49. Lavagna – Lungomare
50. Sestri Levante – Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso
51. Moneglia – La Secca, Levante, Centrale LA SPEZIA
52. Framura – Spiaggia Vallà-Apicchi, Fornaci
53. Bonassola – Litorale
54. Levanto – Levante Porto Levanto, Ghiararo
55. Lerici – Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella, Venere azzurra
- Toscana
56. Carrara – Marina di Carrara Centro-Ovest
57. Massa – Marina di Massa, Ricortola
58. Forte dei Marmi – Litorale
59. Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano
60. Camaiore – Lido di Camaiore
61. Viareggio – Ponente/Levante, Torre del Lago Puccini
62. Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa
63. Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma
64. Rosignano Marittimo – Castiglioncello, La Mazzanta
65. Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina
66. Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud
67. Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci
68. San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia – Fosso delle Rozze
69. Piombino – Parco Naturale della Sterpaia
70. Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce, La Marina
71. Follonica – Follonica Sud, Follonica Nord
72. Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/ Roccamare
73. Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a mare
74. Monte Argentario – Cala Galera, Feniglia, Pozzarello
75. Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Tagliata, Feniglia Centro
- Friuli Venezia Giulia
76. Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Spiaggia Pineta
77. Lignano Sabbiadoro – Lido
78. San Michele al Tagliamento – Bibione
79. Caorle – Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante
80. Eraclea – Eraclea Mare
81. Jesolo – Lido, Levante
82. Cavallino Treporti – Litorale di ponente
83. Venezia – Lido di Venezia, Alberoni
84. Chioggia – Sottomarina, Le Dune
85. Rosolina – Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo
86. Porto Tolle – Conchiglie, Boccasette, Barricata
- Emilia Romagna