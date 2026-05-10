Le 10 spiagge più belle d’Italia nella classifica 2026 di Skyscanner: tre sono in Sicilia

Skyscanner ha selezionato le spiagge più belle d’Italia, dove trovare mare cristallino e paesaggi da sogno. La Sicilia domina la classifica con 3 presenze.

Scala dei Turchi

Col settore trasporti in crisi a causa dell'attuale situazione geopolitica, si respira un'aria di incertezza. Che ne sarà delle vacanze estive? La guerra in Iran ha delineato nuovi scenari: alcune destinazioni sono diventate off limits, per questioni di sicurezza soprattutto. Ma c'è anche il fattore organizzativo, con possibili cancellazioni di voli o necessità di allungare i viaggi su più scali per evitare le aree pericolose. Data la situazione, molti italiani potrebbero pensare di "giocare in casa" quest'anno e lanciarsi nella scoperta di luoghi nazionali, piuttosto che preferire avventure oltreoceano. Il Paese offre luoghi di sconfinata bellezza, ci sono spiagge che sono veri e propri gioielli, dei paradisi naturali con paesaggi degni di una cartolina! Skyscanner ha raccolto questi scenari da sogno e la classifica ottenuta è un prezioso aiuto per orientarsi nella scelta della destinazione di questa estate. Ci sono spiagge sabbiose perfette per rilassarsi, calette rocciose da esplorare perfette per gli spiriti più avventurieri, in alcuni casi sembra di stare ai Caraibi.

Quali sono le spiagge più belle d'Italia

Nell'elenco spicca la Sicilia per numero di presenze. Ovviamente in elenco c'è la famosa Scala dei Turchi, una delle meraviglie naturali più riconoscibili di tutta Italia col suo paesaggio iconico e inconfondibile: una scogliera bianca di marna che scende verso il mare creando forme morbide e ondulate. Il bianco della roccia contrasta col blu del Mediterraneo creando uno scenario unico. Per proteggere questo posto l'accesso alla scogliera è regolamentato in modo rigido: questione di tutela ambientale, ma anche di sicurezza. Le escursioni in barca lungo la costa sono un'esperienza da non perdere per godersi in pieno l'esperienza. L'accesso è su prenotazione e a pagamento.

Scala dei Turchi

E siciliana è anche Cala Rossa, la splendida baia dell'isola di Favignana. Non è una tradizionale spiaggia sabbiosa, ma una baia con scogli piatti e costa modellata dall'attività estrattiva del tufo. Si può arrivare via terra, percorrendo un breve tratto a piedi che scende verso gli scogli, oppure via mare approfittando di un'escursione in barca.

La terza presenza siciliana è un altro nome popolarissimo: la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Si trova dentro una riserva naturale protetta ed è un importante sito di nidificazione per le tartarughe Caretta Caretta, una specie protetta perché a rischio estinzione. Anche qui l'accesso è regolamentato, proprio per proteggere l'equilibrio dell'ecosistema ed evitare assembramenti. Vi si arriva percorrendo un sentiero di circa 15 minuti.

Spiaggia dei Conigli

Cambiando regione, in classifica c'è Fetovaia sull'Isola d'Elba, dunque in Toscana: sabbia fine e dorata, acqua limpida e poco profonda, insomma un luogo perfetto anche per le famiglie in cerca di tranquillità. Spostandoci sull'isola laziale di Ponza si incontra Chiaia di Luna, un nome leggendario: è stata premiata anche da The Guardian, inserita tra le più belle spiagge libere d'Italia. La sua caratteristica, ciò che la rende famosa in tutto il mondo, è proprio la sua forma a mezzaluna, oltre alle imponenti scogliere di tufo che la circondano. L'accesso via terra è vietato per motivi di sicurezza: la caduta di frane in passato ha reso necessaria la chiusura al pubblico, ma è possibile ammirarla via mare durante le escursioni in barca.

Da non perdere anche Cala Spinosa a Capo Testa, a Santa Teresa di Gallura (Sardegna), una caletta scolpita nel granito, modellata dal vento in forme spettacolari, circondata da acqua limpida color smeraldo. Le acque pulitissime la rendono perfetta per gli appassionati di snorkeling. Doppietta per la Sardegna, in elenco anche con Cala Mariolu coi suoi ciottoli bianchi di calcare. Fa parte di una zona marina protetta ed è raggiungibile attraverso sentieri escursionistici che partono dall'area del Supramonte (consigliati soprattutto a chi è esperto di trekking) o via mare.

Cala Mariolu

Passando alla Campania in lista c'è Marina Piccola, l'affascinante baia di Capri esposta sul versante meridionale: la vista iconica sui Faraglioni rende questo posto magico. Spostandoci alla vicina Puglia c'è Baia delle Zagare nota anche come Baia dei Mergoli, sul Gargano. Le alte scogliere bianche e i due faraglioni che emergono imponenti dal mare rendono questo paesaggio unico. In rappresentanza della Calabria c'è Marina dell'Isola, una delle spiagge più iconiche della regione, tra le mete più fotografate della Costa degli Dei, facilmente raggiungibile dal centro di Tropea.