La classifica delle migliori spiagge del mondo: al secondo posto c'è un lido italiano L'Italia è nella classifica delle migliori spiagge del mondo. Spiccano in particolare Sicilia e Sardegna.

A cura di Giusy Dente

Spiaggia dei conigli, Lampedusa

L'unico modo per sopravvivere all'inverno, è pensare all'estate e programmare le fatidiche vacanze estive. La meta preferita del periodo resta il mare: tutti si spostano verso spiagge assolate e lidi dalle acque cristalline, dove riposarsi e cimentarsi con attività all'aperto. C'è chi opta per mete lontane e chi ama godersi le bellezze dell'Italia: il Belpaese vanta luoghi di straordinaria bellezza, molto apprezzati e gettonatissimi. Lo dimostra anche l'ultima classifica di Tripadvisor, che ha stilato l'elenco delle migliori spiagge in Europa e nel mondo.

Praia da Falésia, Portogallo

L'Italia è un fiore all'occhiello

Tripadvisor ha svelato i vincitori dei premi Travellers' Choice Best of the Best 2024 per la categoria Spiagge. La classifica viene stilata in base alla qualità e quantità delle recensioni e dei giudizi dei viaggiatori del portale. I risultati hanno decretato come meta da inserire assolutamente tra le destinazioni dei propri viaggi, Praia da Falesia nell'Algarve portoghese, che l'anno scorso si era classificata sesta. È famosa per le sue spettacolari scogliere di sabbia rossa, soffice e perfetta per prendere il sole e per fare lunghe passeggiate. Ha scalzato dal podio la sei volte campionessa Baia do Sancho in Brasile.

Spiaggia della Concha, Spagna

Secondo il sito di viaggi è al primo posto della classifica. Segue la rinomata Spiaggia dei Conigli sull'isola di Lampedusa. Medaglia di bronzo a La Concha Beacha San Sebastian in Spagna. L'Italia è nella classifica delle migliori spiagge d'Europa anche con Cala Mariolu e Lido Marakaibbo: la prima è una cala del golfo di Orosei, nella provincia di Nuoro, mentre la seconda si trova sulla costa ovest della Sicilia.

Cala Mariolu, Italia

Le migliori spiagge del mondo

Praia da Falésia, Portogallo Spiaggia dei Conigli, Italia Spiaggia della Concha, Spagna Spiaggia di Ka'anapali, Hawaii Grace Bay Beach, Turks e Caicos Anse Lazio, Seychelles Spiaggia di Manly, Australia Eagle Beach, Aruba Siesta Beach, Florida Spiaggia di Varadero, Cuba Playa Pilar, Cuba Spiaggia di Balandra, Messico Spiaggia di Reynisfjara, Islanda Parco della spiaggia di Poipu, Hawaii Seven Mile Beach, Isole Cayman Playa de Las Canteras, Spagna Spiaggia di Ipanema, Brasile Playa Manuel Antonio, Costa Rica Spiaggia di Falassarna, Grecia Spiaggia di Nungwi, Tanzania Spiaggia di Kelingking, Indonesia Spiaggia di Nissi, Cipro Spiaggia di Myrtos, Grecia Playa Norte, Messico Spiaggia di Muro Alto, Brasile

Spiaggia dei conigli, Lampedusa

Le migliori spiagge d'Europa

Praia da Falésia, Portogallo Spiaggia dei Conigli, Italia Spiaggia della Concha, Spagna Spiaggia di Reynisfjara, Islanda Playa de Las Canteras, Spagna Spiaggia di Falassarna, Grecia Spiaggia di Nissi, Cipro Spiaggia di Myrtos, Grecia Spiaggia di Maspalomas, Spagna Spiaggia di sabbia nera, Islanda Spiaggia Playa de Muro, Spagna Baia di Anthony Quinn, Grecia Spiaggia di Palombaggia, Francia Spiaggia di Matala, Grecia Baia del Fico, Cipro Spiaggia di Iztuzu, Turchia Cala Mariolu, Italia Spiaggia di Makronissos, Cipro Spiaggia di Weymouth, Regno Unito Bournemouth Beach, Regno Unito Spiaggia Konyaalti, Turchia Praia da Nazare, Portogallo Lido Marakaibbo, Italia Praia dos Três Irmãos, Portogallo Spiaggia di Mellieha, Malta