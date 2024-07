video suggerito

Quali sono le 10 spiagge italiane più popolari su TikTok nel 2024 Siete alla ricerca di una meta davvero instagrammabile per il vostro viaggio estivo? Ecco la classifica delle spiagge italiane più popolari su TikTok nel 2024.

A cura di Valeria Paglionico

Scala dei Turchi, Sicilia

Le ferie si avvicinano e sono moltissimi coloro che stanno approfittando di queste prime settimane dell'estate per organizzare le loro prossime vacanze. Nonostante il caldo rovente e le temperature "fuori controllo", tra le mete più gettonate non possono che esserci quelle marittime, soprattutto italiane, che da sempre riescono a distinguersi per bellezza in fatto di mare cristallino e panorami paradisiaci. Quali sono, però, le spiagge più "instagrammabili" del nostro paese, quelle che assicurano veri e propri boom di like anche con un unico scatto? Ecco la classifica delle più popolari su TikTok nel 2024.

Qual è la spiaggia più Instagrammabile d'Italia

Stando ai recenti dati Istat, l'80% degli italiani sceglierà di rimanere nel proprio paese per le vacanze estive e nel 75% dei casi la decisione è fortemente influenzata dai social media, dove vengono lanciate mode e tendenze anche a tema travel. Quali saranno le spiagge italiani più popolari su Instagram e TikTok del 2024? A rivelarlo è stata una ricerca commissionata da Accor, che ha stilato una vera e propria classifica delle mete balneari più instagrammabili del momento.

Cala Goloritzé, Sardegna

Qual è la location che si è aggiudicata il primo posto? La Scala dei Turchi in Sicilia con i suoi 262.568 post su Instagram. Si tratta di una meravigliosa scogliera a gradoni bianca in roccia argillosa e calcarea, un tempo usata dai pirati saraceni (i “turchi”) come punto di accesso all’isola. Chi non scatterebbe una foto di fronte questo incredibile scorcio?

Fiordo di Furore, Campania

La classifica delle spiagge più belle del nostro paese

Al secondo posto e al terzo posto si sono invece classificate Cala Goloritzé in Sardegna e la spiaggia di San Fruttuoso in Liguria: la prima unisce mare e montagna col suo arco di roccia di circa 16 metri d'altezza, mentre la seconda è nota per i suoi colori contrastanti, il verde della macchia ligure, l'azzurro dell'acqua marina e la candida spiaggia di ciottoli.

Baia dei Turchi, Puglia

A seguire ci sono la Baia dei Turchi in Puglia, Cala Violina in Toscana, il Fiordo di Furore in Campania, Bibione in Veneto, la spiaggia dei Conigli in Sicilia, mentre a chiudere la lista sono le toscane spiaggia della Feniglia e spiaggia di Sansone. Insomma, tutti coloro che non vogliono spostarsi dall'Italia per le vacanze estive hanno davvero l'imbarazzo della scelta: quale migliore occasione di un viaggio per realizzare degli scatti perfetti per i social?

Spiaggia dei Conigli, Sicilia