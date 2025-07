video suggerito

Quali sono le spiagge italiane più popolari (e Instagrammabili) del 2025 Quali sono le spiagge più popolari d’Italia del 2025? Ecco la classifica dei luoghi da visitare assolutamente per la loro bellezza e la loro unicità. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scala dei Turchi

L'Italia è uno dei paesi più visitati al mondo in estate: famosa per i suoi panorami da sogno, per le sue città d'arte e per le sue coste dal mare cristallino, viene scelta ogni anno da milioni di turisti sia italiani che stranieri che vogliono trascorrere le ferie in località balneari uniche nel loro genere. Quali saranno le mete più affollate del 2025? A rivelarlo è stata una ricerca condotta da imiglioricasinoonline.net, che ha stilato la classifica delle spiagge italiane più popolari (e Instagrammabili) dell'anno: ecco il risultato che di sicuro sarà di grande ispirazione per i "ritardatari indecisi".

Scala dei Turchi è la spiaggia più popolare d'Italia

Analizzando i dati social e il volume di ricerca globale degli ultimi mesi, il motore di ricerca imiglioricasinoonline.net ha rivelato quali sono le spiagge più popolari d’Italia del 2025, quelle che a partire dall'inizio dell'estate vengono letteralmente invase da turisti alla ricerca di panorami iconici e super Instagrammabili.

Punta Prosciutto

Con oltre 244.000 hashtag su Instagram, la Scala dei Turchi, in Sicilia, si è aggiudicata il primato, confermandosi una location amatissima per le sue spettacolari scogliere calcaree bianche in contrasto con le acque turchesi.

Leggi anche Quali sono le mete più ambite per l'estate 2025

La Pelosa

A seguire ci sono Punta Prosciutto in Salento, La Pelosa, Cala Mariolu e Cala Brandinchi (tutte in Sardegna), poi la spiaggia di Torre dell'Orso in Puglia e Cala Goloritzé, ancora in Sardegna. A chiudere la lista non possono mancare Cala Rossa a Favignana, Baia dei Turchi a Otranto e le Maldive del Salento.

Cala Goloritzé

Le spiaggia italiana "nascosta" più bella del paese

Cosa dire, invece, delle gemme "nascoste" che si rivelano super Instagrammabili? Se da un lato la Spiaggia di Torre dell'Orso si è aggiudicata il titolo di spiaggia più Instagrammata d'Italia grazie alle sue iconiche "Due Sorelle", ovvero i faraglioni gemelli che si ergono dall'acqua, Cala dell'Argentiera, in Sardegna, ha conquistato un altro primato molto ambito, quello della spiaggia più bella d'Italia ma ancora fuori dai soliti tour turistici.

Spiaggia di Torre dell’Orso

I livelli di engagement sui social legati al suo nome sono ancora molto bassi ma le recensioni dei visitatori sono ottime. Insomma, tutti coloro che vogliono organizzare una vacanza balneare senza spostarsi troppo da casa hanno solo l'imbarazzo della scelta.

Cala dell’Argentiera