Le spiagge più belle d'Europa secondo The Telegraph: 5 sono in Italia The Telegraph ha pubblicato la lista delle 40 più belle spiagge europee. L'Italia è entrata in elenco con ben 5 spiagge.

A cura di Giusy Dente

Calamosche, Vendicari, Sicilia (Italia)

Estate significa vacanze e mare. Qualcuno partirà alla volta di mete al di fuori dei confini nazionali, qualcuno resterà in Italia: il nostro Paese non ha nulla da invidiare, in quanto a spiagge. Lo dimostra la classifica di The Telegraph appena pubblicata, dedicata alle spiagge più belle d'Europa. Su 40, ben 5 sono italiane.

La classifica delle spiagge più belle

La classifica pubblicata da The Telegraph è stata realizzata da esperti del settore travel. Francia e Spagna sono quelle che se la sono cavata meglio, con ben 7 spiagge ciascuna in elenco. Bene anche per l'Italia, che è riuscita a spiccare con 5 destinazioni, quanto il Portogallo e la Spagna. Ci sono poi anche diverse località della Croazia e di altri Paesi.

La Concha, San Sebastian (Spagna)

Quali sono le più belle spiagge italiane

Sul fronte italiano sono state premiate 5 spiagge, andando ad accontentare diverse regioni da nord a sud del Paese. Figurano in lista: Baia del Silenzio (Liguria), Collelungo (Toscana), Calamosche (Sicilia), Porto Selvaggio (Puglia) e Alberoni (Veneto). "Questa mezzaluna di sabbia grigia è incorniciata dalle graziose case color ocra" si legge a proposito della spiaggia ligure. Grande entusiasmo anche sul fronte pugliese: "La penisola salentina, il tacco dello stivale italiano, vanta uno dei mari più limpidi e spiagge più spettacolari d'Italia. La riserva naturale di Porto Selvaggio è una delle più suggestive. Un'ampia baia di un blu intenso, incorniciata da una profumata macchia di ginepri, lentischi e pini d'Aleppo, è un vero paradiso per gli amanti delle spiagge selvagge: incantevole come un'isola deserta".

Zlatni Rat, Bol, Brač (Croazia)

La classifica di The Telegraph

Italia

Baia del Silenzio, Sestri Levante, Liguria

Collelungo, Alberese, Toscana

Calamosche, Vendicari, Sicilia

Porto Selvaggio, Nardò, Puglia

Alberoni, Venezia, Veneto

Spagna

Bologna, Andalusia

Praia de Rodas, Illas Cíes, Galizia

La Concha, San Sebastian

Playa de Poo, Asturie

Praia As Catedrais, Galizia

Platja de Treumal, Catalogna

Platja de Formentor, Maiorca

Grecia

Xerocambos, Creta

Saria, Karpathos

Seychelles, Ikaria

Voidokilia, Messenia

Fteri, Cefalonia

Portogallo

Porto Santo

Spiaggia di Adraga, Sintra

Praia Fluvial de Monsaraz, Alentejo

Praia do Barril, Algarve

Praia do Cabedelo, Viana do Castelo

Francia

Plage du Coz-Pors, Bretagna

Calanque de Figuerolles, Costa Azzurra

Spiaggia di Wissant, Alta Francia

Plage de Gatseau, Île d'Oléron, Nuova Aquitania

Spiaggia di Roccapina, Corsica

Dune du Pilat, Nuova Aquitania

Spiaggia delle Fosses, Costa Azzurra

Croazia

Zlatni Rat, Bol, Brač

Punta Rata, Brela

Spiaggia Sahara, Rab

Altri Paesi

Kraljicina Plaza (spiaggia della Regina), Sveti Stefan (Montenegro)

Binz (Germania)

Spiaggia di Haukland, Lofoten (Norvegia)

Phaselis (Turchia)

Spiaggia di Blokhus (Danimarca)

Sandhammaren (Svezia)

Spiaggia di Ramla, Gozo (Malta)

Spiaggia di Lara (Cipro)