European Best Destinations 2026, migliori spiagge: in classifica la ligure Bogliasco, Grecia la più premiata

La Grecia occupa ben cinque delle dieci posizioni della classifica European Best Destinations 2026. Al quinto posto la Spiaggia di Bogliasco (Genova).

Bogliasco, Italia

Ogni beach addicted ha il suo concetto di spiaggia perfetta: c'è chi cerca la possibilità di fare sport acquatici, chi è alla ricerca di panorami da sogno instagrammabili, chi vuole godersi il relax assoluto, chi è fan delle lunghe nuotate, chi resterebbe ore sdraiato al sole in nome della tintarella. L'Europa ne ha per tutti i gusti: splendidi panorami, calette selvagge, baie tranquille, fondali da esplorare. European Best Destinations le ha prese tutte in rassegna e ha condotto una ricerca approfondita, per stilare la classifica delle migliori in assoluto.

Sono stati presi in esame diversi fattori, per giungere all'elenco definitivo: qualità dell'acqua, accessibilità, attività disponibili, bellezza naturale, idoneità per le famiglie, tutela ambientale. La lista include alcuni dei paesaggi costieri più suggestivi d'Europa. Nella prima fase di selezione, il team editoriale di European Best Destinations ha preselezionato circa 10 spiagge per ogni Paese. Si è arrivati a 30 e infine si è giunti a una rosa di 10 nomi, appena svelati. Ha votato una giuria internazionale composta da viaggiatori e appassionati di turismo.

Si va dalle gemme nascoste dell'Atlantico alle iconiche coste del Mediterraneo, ma con un focus in particolare: la classifica di quest'anno celebra le spiagge che oltre a essere belle, si configurano anche come luoghi in cui staccare dallo stress quotidiano e riconnettersi con la natura.

Spiaggia di Voutoumi ad Antipaxos, Grecia

L'ambito primo posto è stato conquistato da Praia de Monte Clérigo, una vasta spiaggia sabbiosa nella regione portoghese dell'Algarve, meta gettonata tra i viaggiatori attivi che desiderano fare escursioni o cavalcare le onde. Se si chiama Spiaggia del Tramonto non è un caso: è il momento in cui giunge alla sua massima bellezza. Nonostante non spicchi al primo posto, c'è un Paese europeo che con le sue spiagge ha quasi monopolizzato la lista.

Spiaggia di Fteri, Grecia

La Grecia occupa metà delle prime 10 posizioni, per la precisione: il secondo, il terzo, il quarto, l'ottavo e il decimo posto. Qui ci sono rispettivamente: la spiaggia di Voutoumi ad Antipaxos, la spiaggia di Fteri al terzo (dopo essere stata recentemente incoronata la migliore d'Europa dalla classifica World's 50 Best Beaches), la spiaggia di Elafonisi a Creta (detentrice del titolo secondo i Tripadvisor Travellers' Choice Awards), la spiaggia di Rovinia a Corfù e sempre a Corfù anche la spiaggia di Paleokastritsa.

Spiaggia di Paleokastritsa, Corfù – Grecia

L'Italia è riuscita a entrare in classifica al quinto posto con la spiaggia di Bogliasco definita "un'incantevole spiaggia di ciottoli incastonata in un pittoresco villaggio di pescatori, che offre acque cristalline e un'atmosfera rilassante. Le case colorate e i panorami suggestivi ne accrescono il fascino". Quest'ultima secondo il recente rapporto Arpal, possiede acque eccellenti. Bogliasco è una perla del litorale ligure, nelle Cinque Terre: siamo in provincia di Genova.

Spiaggia di Kaputas, Turchia

Le 10 migliori spiagge d'Europa secondo European Best Destinations