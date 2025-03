video suggerito

I migliori luoghi “nascosti” da visitare in Italia: la classifica degli esperti di viaggio Quali sono i paradisi “nascosti” in Italia dove poter organizzare una vacanza all’insegna del relax? Ecco la classifica degli esperti di viaggio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orvieto

Siamo sempre stati abituati a credere che un viaggio in un luogo lontano ed esotico fosse più bello e avventuroso di una fuga non troppo lontano da casa, ma la verità è ben diversa: in Italia abbiamo la fortuna di vantare luoghi unici nel loro genere che assicurano delle vacanze da sogno. Oltre a sottovalutare le location "Made in Italy", spesso tendiamo anche a evitarle perché prese d'assalto dai turisti stranieri, cosa che rende davvero difficile godersi il relax delle ferie. Alcuni specialisti del settore travel hanno però scovato dei paradisi "nascosti" nel nostro paese: ecco la classifica dei luoghi italiani da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

Il luogo "nascosto" più bello d'Italia

Gli specialisti di viaggi di HomeToGo, Luxury Escapes, Sand & Elevation, The Family Cruise Companion, Everyday Family Travel e Brescia Tourism sono andati alla ricerca dei luoghi nascosti più belli d'Italia e hanno stilato una classifica ad hoc. Paesaggi da sogno, villaggi suggestivi e spiagge dorate: si tratta di location super Instagrammabili che possono essere raggiunte in poche ore di auto e che regalano panorami davvero unici.

Brescia

Al primo posto della lista c'è Brescia, città nel cuore dell'Italia settentrionale dalla straordinaria bellezza, caratteristica per le sue strade acciottolate, per le sue cantine di vino e per i suoi antichi borghi come Bagolino, Bienno e Monte Isola.

Leggi anche Le migliori spiagge al mondo del 2025: quali sono le italiane in classifica

Dolomiti

Il parco nazionale delle Dolomiti friulane si è aggiudicato il secondo posto: è una zona fantastica per chi va alla ricerca di solitudine e silenzio, tra i suoi sentieri e tra le sue valli incontaminate si ha infatti l'idea di essere in un vero e proprio paradiso.

Castellabate

Da Castellabate all'isola d'Elba, i luoghi italiani da visitare

Il terzo luogo nascosto da visitare in Italia è Castellabate, in Campania, per la precisione nel Parco Nazionale del Cilento. Si tratta di una bellissima cittadina in collina perfetta per chi intende organizzare una vacanza in Costiera Amalfitana ma senza spendere cifre eccessive: gode di un'atmosfera super rilassata e di spiagge da sogno.

San Vito Lo Capo

La classifica continua con Lecce, in Puglia, famosa per i suoi edifici barocchi, con la siciliana San Vito Lo Capo e con la sarda Costa Rei con il loro mare cristallino, con Orvieto in Umbria e Tellaro in Liguria.

Costa Rei

Tra i "paradisi" italiani nascosti non possono mancare Valsavarenche, nascosta nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, e l'isola d'Elba: in quanti sceglieranno queste location nazionali per le loro prossime vacanze primaverili?

Isola d'Elba