video suggerito

Quali sono le mete più ambite per l’estate 2025 Ecco dove andranno in vacanza gli italiani questa estate e quali saranno i turisti stranieri che invece, si recheranno nel nostro Paese. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Isola dei Conigli, Lampedusa

Estate significa vacanze: ma dove andranno gli italiani quest'anno e chi sceglierà invece l'Italia, provenendo da altre parti del mondo? È tempo di fare delle previsioni su ciò che accadrà da qui alle prossime settimane, su quali saranno le destinazioni più gettonate, le più desiderate per la tanto attesa pausa estiva, ma anche le più economiche.

L'Italia è amata dai turisti di tutto il mondo

Alcune risposte le forniscono i dati diffusi da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), che prevedono l'arrivo nel nostro Paese di circa 19 milioni di turisti stranieri, a cui si sommano oltre 8 milioni di arrivi interni, per un totale di 27 milioni di turisti che, tra giugno e settembre, si muoveranno tra i nostri principali aeroporti. Tra i più trafficati: Roma Fiumicino (4,6 milioni), Milano Malpensa (3,1 milioni), Napoli Capodichino (2,1 milioni), seguiti dagli aeroporti di Catania e Palermo. L'Italia, dunque, si conferma capace di attrarre i viaggiatori con la sua offerta variegata, perfetta per chi cerca relax, divertimento, per chi è orientato alle città d'arte e per gli appassionati delle esperienze avventurose. È capace di mettere d'accordo e accontentare davvero tutti.

Parigi

Lo studio di ENIT si basa sui dati ForwardKeys e su una serie di interviste fatte ai principali tour operator esteri. Si evince una crescita del +17,9% della domanda turistica internazionale verso l'Italia rispetto allo stesso periodo del 2024, con oltre 10,6 milioni di prenotazioni internazionali confermate. Nel ranking estivo, quindi nella classifica delle mete più desiderate, l'Italia è al secondo posto dopo la Spagna, prima della Francia e della Turchia. Complessivamente, i turisti provengono da oltre 20 mercati esteri, ma questa estate si prevedono arrivi soprattutto da Regno Unito (1,6 milioni), USA (1,2 milioni) e Germania (1 milione). La maggior parte degli arrivi internazionali riguardano il Nord Italia con 7,7 milioni di turisti, seguito dal Centro (5,5 milioni) e ultimo il Sud (5,4 milioni). Qui, l'interesse principale è rivolto alle località balneari, soprattutto le Bandiere Blu, ma anche le città d'arte. Impossibile non menzionare le bellissime isole.

Leggi anche La classifica delle migliori destinazioni per viaggiare da soli nel 2025: Italia in cima

Roma

Dove andranno in vacanza gli italiani

Secondo l'indagine del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it, il 77% degli italiani questa estate partirà per una vacanza, dividendosi tra spiaggia-grandi città-montagna. Più della metà (63%) sceglierà destinazioni nazionali, dunque giocherà in casa. La classifica delle destinazioni italiane più gettonate vede in top 10:

Lampedusa Roma Jesolo Napoli Olbia Gallipoli, San Vito Lo Capo Capri Riccione San Teodoro.

Tenerife

Il 20% degli italiani punterà su mete internazionali. Queste le 10 più gettonate:

Tenerife Parigi Zante Barcellona Ibiza Creta Palma di Maiorca Lisbona Londra Malta

Sharm el–Sheikh

Guardando ancora più lontano, verso le destinazioni a lungo raggio, la classifica vede in testa:

Sharm el-Sheikh New York Bangkok Istanbul Casablanca Marrakesh Tokyo Zanzibar Bali L'Avana

Le Tre cime di Lavaredo a Cortina

Qual è la meta italiana per i fan della montagna

BBC nello stilare la classifica dei viaggi imperdibili del 2025, ha inserito anche una destinazione italiana. Nella lista dei consigli spiccano le Dolomiti, con particolare riferimento a Cortina d'Ampezzo. Le dolomiti sono state citate anche dal New York Times, che le ha scelte per la sua annuale classifica dei posti da visitare assolutamente nel 2025. Per chi non ama troppo il mare e d'estate tende a fuggire dal caldo e a non scegliere le spiagge, questa potrebbe essere la scelta giusta per scoprire un gioiello di montagna.

Istanbul

Quali sono le destinazioni più economiche

Il risparmio è un criterio non indifferente da considerare, nella scelta della meta di una vacanza! Metro ha parlato con alcuni esperti travel per scoprire le mete più convenienti di questa estate, che vedono in testa la Turchia. I prezzi più accessibili li hanno le città di Istanbul, Kusadasi, Bodrum, Marmaris, Alanya e Dalaman. Seguono in classifica due località della Tunisia, Puerto de la Cruz a Tenerife, le città marocchine Marrakech e Agadir, Burgas in Bulgaria, Benidorm in Spagna.

Marrakech in Marocco

Dove andare se si viaggia da soli

Much Better Adventures ha realizzato la classifica delle migliori destinazioni al mondo per i viaggi in solitaria, una tipologia che sta prendendo sempre più piede. Sono in tantissimi a preferire gli spostamenti da soli, un modo per dedicarsi davvero a se stessi e fare ciò che piace, senza doversi adattare a esigenze e preferenze altrui. In cima alla classifica c'è proprio l'Italia!