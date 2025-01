I 52 posti da visitare nel 2025 secondo New York Times: in lista tre destinazioni italiane

video suggerito

Giusy Dente

Chiesa di San Giacomo sopra la Val Gardena nelle Dolomiti

52 Places to Go è l'elenco che il New York Times stila dal 2005 per dare utili spunti a chi sta progettando il viaggio dei propri sogni. Nella lista per il 2025 ci sono 52 destinazioni imperdibili, posti da visitare assolutamente almeno una volta nella vita. La lista include sia mete culturali che posti amatissimi per gli scenari naturali. Spiccano tre mete italiane.

52 Places to Go 2025

Ci sono due città giapponesi in elenco: Osaka elogiata per il suo nuovo spazio verde e Toyama, definita come un luogo dove i turisti possono "godere di meraviglie culturali e delizie culinarie evitando la folla". Compare anche Detroit, che se per anni è stata associata al declino urbano, oggi mostra notevoli e apprezzabili segnali di rinnovamento, che infatti sono stati colti e apprezzati. Sul fronte culturale spiccano i Musei di New York City. Spostandoci in Europa, tra i consigli del giornale ci sono Amburgo (Germania), Canfranc (Spagna), Rotterdam (Paesi Bassi). Fa il bis l'Australia, con Sidney e la parte occidentale del Paese.

Trapani

Le destinazioni italiane selezionate dal New York Times

C'è Milano, nell'elenco 52 Places to Go in 2025 del New York Times. La città è stata scelta per il grande fervore artistico che si respira tra le sue strade tra edifici storici, i tanti eventi dedicati al design, spazi verdi, architetture di rilievo. Il capoluogo lombardo era stato segnalato anche nella lista del 2015, quando era imminente Expo. Stavolta la giornalista Ceylan Yeğinsu ha invece scritto: "Milano si sta rivitalizzando con nuove mostre, esperienze culinarie e il restauro di monumenti storici". A proposito del quartiere Brera, uno dei più apprezzati della città, aggiunge: "Con le sue viuzze piene di ristoranti, bar, boutique e chiese, è anche il sito del nuovo hotel Casa Bera, con la sua sorprendente architettura razionalista progettata da Pietro Lingeri, uno sky bar panoramico sul tetto e ristoranti guidati dallo chef stellato Andre Berton".

Milano

Ovviamente, la giornalista non manca di fare riferimento a uno degli eventi più rinomati: la Design Week (tra il 7 e il 13 di aprile 2025). In elenco ci sono poi le Dolomiti con il Cammino Retico: si tratta di un percorso di 170 chilometri che va dal Trentino Alto Adige al Veneto. A questi si aggiunge l'esperienza coast to coast in bici Sicily Divide. Si tratta di un percorso di 460 chilometri in cui esplorare le bellezze naturali dell'isola, tra scorci nascosti, spiagge mozzafiato e paesaggi da cartolina. L'avventuroso itinerario cicloturistico permanente collega Trapani a Catania (o viceversa) e si percorre in gravel, mountain bike o bici da corsa.

Milano

I 52 posti della lista

L'Inghilterra di Jane Austen

Isole Galapago

Musei di New York City

Assam, India

White Lotus, Thailandia

Groenlandia

Aix-en-Provence, Francia

Valle del sole, Idaho

Lumbini, Nepal

Sidney, Australia

Coimbra, Portogallo

Angola

Amburgo, Germania

Nicaragua

Le Dolomiti, Italia

Ashville, Carolina del Nord

Fiume Magdalena, Colombia

Los Cabos, Messico

Alishan, Taiwan

Flow Country, Scozia

Kristiansand, Norvegia

Bukhara, Uzbekistan

Lexington e Concorde, Massachusetts

Canfranc, Spagna

Benin, Nigeria

Amsterdam

New Orleans

Raja Ampat, Indonesia

Delfi, Grecia

Toyama, Giappone

Paesi Baschi francesi

Kilifi, Kenya

Isole Vergini Britanniche

Isole Lofoten, Norvegia

Londra Est

Arcipelago di Stoccolma, Svezia

Kutaisi, Georgia

Osaka, Giappone

Detroit

Canale Trent-Severn, Ontario

Montserrat, Spagna

Australia Occidentale

Washington DC

Valle di Nangma, Pakistan

Percorso ciclabile Sicily Divide

Ollataytambo, Perù

Abu Dhabi

Huangshan, Cina

Milano

Bulgaria

Rotterdam, Paesi Bassi

Montserrat, Caraibi