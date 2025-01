I 25 posti migliori in cui viaggiare nel 2025: la BBC indica una sola località italiana

video suggerito

Chiesa di San Giacomo in Ortisei, Val Gardena nelle Dolomiti

Il 2025 è appena iniziato. C'è chi lo ha inaugurato trascorrendo il Capodanno in vacanza: sulla neve o godendosi un anticipo d'estate al mare. E c'è chi sta progettando un viaggio da fare nei mesi a venire, pre prendersi una pausa dalla routine e scappare dalle incombenze della vita quotidiana. Dove andare? I consigli della BBC spaziano tra luoghi di ogni parte del mondo, selezionati dagli esperti in base a diversi criteri. La lista dedicata a I 25 posti migliori in cui viaggiare nel 2025 tiene conto soprattutto di quelle destinazioni che non patiscono l'overtourism, piaga che sta costringendo molte località a mettere in atto limiti e restrizioni. Sono posti che accolgono i visitatori offrendo esperienze di viaggio di alto livello, ma senza penalizzare le comunità locali, l'ambiente, tutelando il patrimonio culturale. I giornalisti di BBC Travel hanno collaborato con le principali autorità mondiali in materia di viaggi sostenibili: la United Nations World Travel Organization, Sustainable Travel International, Black Travel Alliance, World Travel & Tourism Council. Il lista compare una sola meta italiana.

Qual è l'unica italiana premiata dalla BBC

Sono le Dolomiti l'unica località italiana inserita tra le 25 segnalate dalla BBC, che ha deciso di far deviare i turisti un po' più a nord, rispetto alla gettonatissima Roma, che sta vivendo l'anno del Giubileo e dunque è particolarmente corteggiata dai turisti. "Per gli italiani, le aspre e belle Dolomiti sono sinonimo di divertimento in famiglia e vacanze di lusso" si legge nelle motivazioni, in cui si fa riferimento in particolare a Cortina d'Ampezzo definita "regina delle Dolomiti", nonché eletta per co-ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 (insieme a Milano).

Cortina d'Ampezzo

I preparativi, che si svolgeranno per tutto il 2025, porteranno una serie di novità e ammodernamenti alle infrastrutture di zona, dove c'è grande fermento in vista del grande evento. Le città di Alta Badia e Val Gardena, per esempio, lanceranno nuovi impianti di risalita e sono previsti miglioramenti nei collegamenti all'interno di tutta l'area con funivie potenziate in tutte le città della regione. BBC si sofferma anche sul nuovo Cammino Retico (Via Retica), un percorso di 170 km e della durata di sette giorni che collega villaggi remoti tra le regioni del Veneto e del Trentino.

Oslo

Sul fronte europeo, sono in elenco anche il Galles coi suoi grandi spazi verdi, Bradford in Inghilterra, l'Isola di Mann e la capitale della Norvegia. Oslo è apprezzata soprattutto per i suoi paesaggi da cartolina e la grande attenzione al turismo sostenibile e al supporto delle attività commerciali locali. In lista, per motivazioni simili, anche Dominica, che punta su un modello di ecoturismo che bilancia la conservazione della biodiversità con la crescita economica, assicurando che il turismo non rovini il patrimonio naturale, così da preservarlo per le generazioni future.

Isola di Maui (Hawaii)

Ci sono poi Panama, Sri Lanka, Uzbekistan, Giordania coi suoi deserti mozzafiato, Naoshima (Giappone) e la Groenlandia. Quest'ultima diventa sempre più vicina: è stato inaugurato un nuovo aeroporto internazionale nella capitale Nuuk e altri due arriveranno nel 2026. Due le statunitensi: Tucson (Arizona), Hawaii e Kansas City (Missouri). Si aggiungono a tutti questi: alcune aree del Canada, l'Australia occidentale, le Rif Mountains del Marocco, la Haa Valley del Bhutan, la Costa Smeralda in Nicaragua, la regione del Gilgi-Baltistan in Pakistan, le Azzorre, la Bolivia e il Botswana.

Lago Sete Cidades (Azzorre)

La lista consigliata dalla BBC

Dominica Naoshima, Giappone Dolomiti, Italia Groenlandia Galles Western Newfoundland e Labrador, Canada Tucson, Arizona (USA) Australia occidentale Sri Lanka Panama Rif Mountains, Marocco Bradford, Inghilterra Giordania Haa Valley, Bhutan Hawaii, USA Uzbekistan Haida Gwaii, Canada Costa Smeralda, Nicaragua Isle of Man Gilgi-Baltistan, Pakistan Azzorre Kansas City, Missouri (USA) Bolivia Botswana Oslo, Norvegia